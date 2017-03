Dalle slot al bingo, il Gioco nel 2016 vale l’1,5% del pil

La Lombardia è la regione con la spesa pro capite più alta: 420,67 euro. Elisabetta Poso, dirigente Adm: “Il mercato legale del gioco deve essere sostenibile, con un occhio di riguardo alla salute dei cittadini e alla tutela dei minori”

Poco meno di un euro al giorno, pari all’1,5% del Pil italiano. E’ questa la fotografia dell’industria del gioco italiano relativa al bilancio 2016. La spesa pro capite (cioè la differenza tra quanto giocato e quanto vinto) è stata di 339,40 euro l’anno. Sono questi i dati ufficiali elaborati da Agimeg sui numeri che i Monopoli di Stato hanno reso noti alla presentazione del Piano Regionale 2017 a contrasto del GAP. La regione con la spesa pro-capite più alta è stata lo scorso anno la Lombardia con 420,67 euro, seguita dall’Abruzzo (419,25 euro) e dall’Emilia-Romagna (393,08 euro). Fanalino di coda la Calabria con una spesa pro-capite per il gioco di 186,74 euro.

Per quanto riguarda la spesa totale la Lombardia resta la regione con il dato più alto (3,5 miliardi di euro), seguita da Lazio (1,9 miliardi) e Campania (1,8 miliardi). Facendo un rapporto della spesa totale sul PIL, si ottiene un peso dell’1,15%.

Un popolo di giocatori ma ancora legato alle vecchie modalità di gaming. Se lo scorso anno infatti gli italiani hanno complessivamente investito 19 miliardi di euro circa, di questi 18 miliardi sono finiti nella rete fisica e poco più di 1 miliardo di euro su internet. La rete di vendita del gioco in Italia è composta da 206 sale Bingo, 9.159 esercizi per i Concorsi pronostici (Totocalcio, ecc), 33.881 per giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto, ecc), 3.397 punti, tra negozi e corner, per il gioco ippico, 4.431 corner e 1.333 agenzie di scommesse sportive, 33.920 ricevitorie Lotto e 62.975 punti dove si vendono i Gratta e Vinci, 85.025 esercizi con le Newslot e 4.934 sale VLT. Si tratta naturalmente di dati che in moltissimi casi sono da sovrapporre, visto che nello stesso punto gioco si possono trovare, ad esempio, Lotto, Gratta e Vinci e Scommesse.

L’obiettivo resta comunque quello indicato dal Governo Renzi prima e confermato poi da Gentiloni: l’offerta sarà rivista e limitata. Ed è proprio per questa ragione che si sta cercando un accordo tra governo (tramite il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta) e gli enti locali. Si lavora a una riduzione ma con un punto di equilibrio, visto che la preoccupazione dell’esecutivo è quella di non lasciare spazio al gioco illegale. La conferma è arrivata da Elisabetta Poso, dirigente di Adm, in occasioni di un convegno sul contrasto al gioco patologico. “La rete legale – spiega – deve essere ridimensionata e riqualificata, ma senza abbandonare il campo al gioco illegale. Un tabaccaio adeguatamente formato può infatti aiutare il giocatore patologico a rivolgersi a strutture appositamente deputate come le Asl. Il numero degli apparecchi deve essere ridotto almeno del 30%, fino 265mila macchine a livello nazionale, entro il 2019. Si tratta – conclude la Poso – di un’iniziativa necessaria. Il mercato legale del gioco deve essere sostenibile, con un occhio di riguardo alla salute dei cittadini e alla tutela dei minori”.

