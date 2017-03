Samsung sfida Siri: sul Galaxy S8 arriverà l’assistente virtuale Bixby

Il nuovo smartphone top di gamma sarà il primo a integrare il software realizzato in proprio dall’azienda coreana. Diverso da Google Assistant, ma non troppo

Samsung ha svelato Bixby, l’assistente virtuale che andrà a competere con gli analoghi di Apple, Google, Microsoft e Amazon. Prossimo a esordire sullo smartphone Galaxy S8, che sarà presentato ufficialmente il 29 marzo in un evento a New York, Bixby punta a differenziarsi dai rivali. «Sarà fondamentalmente diverso dagli altri agenti vocali o assistenti sul mercato», ha spiegato in un post il vicepresidente Injong Rhee.

La differenza sostanziale è lo scopo dell’assistente: Siri di Apple, ad esempio, risponde a domande su vari argomenti, dalla capitale del Belize al risultato dell’ultima partita della Juventus, mentre Bixby rappresenta essenzialmente «un nuovo modo di interagire con lo smartphone».

In pratica l’assistente consentirà di controllare le applicazioni compatibili, usandone tutte le funzioni attraverso i comandi vocali che andranno a sostituire le dita sul display. Tra i punti di forza, spiega la compagnia, c’è la «tolleranza cognitiva»: «La maggior parte degli agenti richiedono agli utenti di pronunciare comandi esatti con formule esatte, mentre Bixby – spiega Injong Rhee – sarà intelligente abbastanza da capire i comandi con informazioni incomplete». L’obiettivo, in sostanza, è far sì che l’assistente si adatti all’utente, non viceversa.

L’obiettivo di Samsung, invece, è meno chiaro: su tutti gli smartphone Android è infatti disponibile l’assitente vocale di Google, che è stato sviluppato con risorse e competenze assai superiori a Bixby e offre funzioni non troppo diverse. Quello dei coreani si configura dunque come un doppione che forse pochi useranno, ma potrebbe diventare un tassello ulteriore nella costruzione di servizi e sistemi autonomi da Google, come è stato Tizen con smartwatch e televisori

