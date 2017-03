Classifica Forbes 2017, Gates è ancora il più ricco del mondo. In Italia sul podio la vedova Ferrero e Del Vecchio

Il presidente Usa Donald Trump, con i suoi 3,5 miliardi, è 54esimo. Dietro il fondatore di Microsoft ci sono Warren Buffett e il patron di Amazon Jeff Bezos. Tra i paperoni italiani al terzo posto c’è Stefano Pessina, fondatore e amministratore delegato della catena Walgreens Boots Alliance. Berlusconi solo 199esimo

Il fondatore di Microsoft Bill Gates è ancora una volta l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato in 86,8 miliardi di dollari. Il presidente Usa Donald Trump con i suoi 3,5 miliardi si deve invece accontentare del 54esimo posto della classifica messa a punto come ogni anno dalla rivista Forbes. In Italia sul gradino più alto del podio c’è Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero, che con i suoi 25,2 miliardi si piazza 29esima a livello globale. Seguono Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, con 17,9 miliardi (è 50esimo nella classifica mondiale) e l’imprenditore Stefano Pessina, fondatore e amministratore delegato della catena Walgreens Boots Alliance, che si ferma a 13,9 miliardi.

Dietro Gates, con una fortuna di 75 miliardi e 600 milioni c’è Warren Buffett, noto come “l’oracolo di Omaha”, grande investitore di Wall Street. Terzo posto per il patron di Amazon Jeff Bezos, che può contare su 72 miliardi e 800 milioni di dollari. Nell’elenco non manca Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, con 56 miliardi. Dietro di lui il messicano Carlos Slim, proprietario di un gruppo di società che include la più grande compagnia telefonica del paese, al sesto posto con 54 miliardi e mezzo di dollari. Decimo Michael Bloomberg con 47,5 miliardi. La donna più ricca è invece l’erede del gruppo L’Oreal, la francese Liliane Bettencourt: è 14esima assoluta con 40,3 miliardi.

La rivista ha fatto sapere che la lista, arrivata alla 31esima edizione, comprende quest’anno 2.043 persone con un patrimonio di oltre un miliardo di dollari, 233 in più dello scorso anno. Tra le regioni, l’area Asia-Pacifico è quella con più rappresentanti, 720, seguita dagli Stati Uniti con 565 e dall’Europa. Tra i singoli paesi, in testa ci sono gli Stati Uniti seguiti dalla Cina.

Fissolo, Del Vecchio e Pessina sono gli unici italiani tra i primi 100. Più lontani invece Massimiliana Landini Aleotti, 133esima con 9,5 miliardi, e Silvio Berlusconi, 199esimo con 7 miliardi. Giorgio Armani ha una fortuna di 6,6 miliardi, Augusto e Giorgio Perfetti si attestano a 5,8 miliardi, Paolo e Gianfelice Mario Rocca (gruppo Techint) a 4,4 miliardi, Giuseppe De’Longhi con 3,8 miliardi e Patrizio Bertelli (Prada) con 3,2 miliardi. Più indietro Miuccia Prada, Renzo Rosso, i Benetton e Ennio Doris.

il Fatto Quotidiano