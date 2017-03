Chessidice in viale dell’Editoria

Time cerca acquirenti. Time Inc. ha sollecitato potenziali interessati alle proprie attività a presentare un’offerta entro la prossima settimana. Lo ha rivelato l’agenzia Bloomberg, secondo cui questa prima ricognizione servirà a capire quanto è valutata l’azienda. In vendita ci potrebbero essere anche singoli asset. Non si tratta della prima mossa di questo genere, in passato era stata rifiutata un’offerta da quasi 2 miliardi di dollari (1,9 mld di euro). Cinque i pretendenti al momento: tra gli altri il gruppo Meredith che già nel 2013 aveva fatto un primo tentativo.

La7, diMartedì con Floris batte Cartabianca con Berlinguer. Seconda puntata e seconda vittoria per Giovanni Floris, che anche martedì scorso con il suo diMartedì ha battuto Cartabianca in onda su Rai 3, hanno fatto sapere ieri da La7. Floris è al 4,56% di share contro il 4,19% di share del programma condotto da Bianca Berlinguer. DiMartedì (che raggiunge picchi del 7,02% di share con 1.731.102) supera il programma concorrente anche in sovrapposizione (21.17-00.00) con il 4,71% (1.099.698 telespettatori), contro il 4,20% (980.0869 telespettatori) della trasmissione di Rai 3. La7 realizza il 4,61% di share in prime time (20.30-22.30), superando Rete4 e Italia 1 rispettivamente al 4,25% e al 3,63%. Il network La7 (La7 e La7d) ottiene il 4,04% di share nella giornata (7.00-2.00) con 11.505.882 telespettatori contattati nelle 24 ore (2.00-2.00) e il 5,14% di share in prime time (20.30-23.30).

Rai Way gestirà la rete trasmissiva di Telenorba. Rai Way ha stretto un accordo pluriennale per l’esercizio e la manutenzione della rete trasmissiva televisiva e radiofonica del gruppo Norba, primo operatore locale in Italia per ascolti, attivo da 40 anni nel settore della comunicazione multimediale nel Mezzogiorno. In parallelo, la società che gestisce la trasmissione e la diffusione radiotelevisiva della Rai ha acquisito da Telenorba l’intero capitale della società Sud Engineering con 30 siti trasmissivi in Puglia, Basilicata e Molise.

Prosegue il cinema a 2 euro. Mercoledì prossimo torna l’appuntamento con il cinema a 2 euro, come ha reso noto ieri il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, che via Twitter ha comunicato la proroga per tre mesi di cinema2day, ossia l’offerta cinematografica a 2 euro il secondo mercoledì del mese in oltre 3 mila sale in tutta Italia. Prossime date: il 12 aprile e il 10 maggio.

Agi-Censis-Fondazione Cotec per l’innovazione made in Italy. Agi e Censis, con il patrocinio e la promozione istituzionale della Fondazione Cotec, si uniscono per realizzare, nel corso del triennio 2017-2019, una ricerca permanente sui temi dell’innovazione made in Italy. L’indagine sarà parte integrante del «Rapporto sulla cultura dell’innovazione» promosso da Cotec e Agi e presentato al Quirinale in occasione della Giornata dell’innovazione. Le informazioni elaborate saranno utilizzate in una serie di rapporti presentati in quattro eventi nazionali dedicati: dagli impatti della tecnologia sul mercato del lavoro all’evoluzione del rapporto degli italiani con la pa digitale, da come le tecnologie digitali stanno cambiando i modi di abitare e fruire delle città fino alle prospettive di sviluppo di una e.society.

Craig Newmark dona un milione di dollari a ProPublica. Craig Newmark, l’imprenditore che ha fondato il portale di annunci ed eventi Craigslist, ha donato un milione di dollari (quasi 950 mila euro) a ProPublica, organizzazione non profit che si occupa di giornalismo. A dicembre Newmark aveva donato un milione di dollari a Poynter, istituto per il giornalismo con sede in Florida. Di recente ha annunciato di voler donare altri 3,5 milioni di dollari (3,3 mln di euro) ad alcuni media in cui crede.

Radio Italia, iLMeteo.it fornitore ufficiale delle previsioni. Sono cinque i passaggi quotidiani dedicati, da lunedì a venerdì, e cinque quelli previsti il sabato e la domenica con i quali iLMeteo.it fornirà all’emittente radiofonica le previsioni del tempo, oltre agli aggiornamenti sul sito radioitalia.it. Esperti meteorologi, in occasione di particolari condizioni atmosferiche e in occasione dei grandi eventi di Radio Italia, interverranno on air sulle frequenze dell’emittente di sola musica italiana.

Serie tv, 24 torna con 24:Legacy su Fox. 24:Legacy, atteso reboot (o rilancio) della serie tv 24 con Kiefer Sutherland, arriva in prima visione su Fox (canale 112 di Sky) da oggi, ogni giovedì alle 21.00. Nei panni del protagonista c’è Eric Carter, interpretato dall’attore afroamericano Corey Hawkins (The walking dead, Straight Outta Compton) che raccoglie il testimone di Sutherland, che a sua volta resta produttore esecutivo. La prima stagione è di 12 episodi.

Icon Design presenta Icon Design 100. Cento nomi di talenti che lasciano un segno nel mondo del progetto e ne rispecchiano le sfaccettature: Icon Design presenta lo speciale Icon Design 100, in uscita domani con 7 copertine differenti. La raccolta pubblicitaria gestita dalla concessionaria Mediamond ha registrato su questo numero del magazine d’alta gamma di design e arredamento del gruppo Mondadori, diretto da Michele Lupi, un incremento del fatturato del 27,5%.

