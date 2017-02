iPhone 8 verso ricarica wireless

Compagnia di Cupertino entra nel consorzio ‘Wireless Power’

L’iPhone 8 – o secondo alcuni l’iPhone X, quello che Apple si appresterebbe a lanciare in autunno per il decimo anniversario del “melafonino” – potrebbe avere un sistema di ricarica wireless, senza fili. Un altro elemento che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe far lievitare il prezzo del dispositivo visto che tale sistema non funzionerà se non comprando un accessorio a parte.

Secondo quanto riportato dal sito 9to5Mac, Apple ora figura tra i membri del consorzio Wireless Power e questo elemento rafforzerebbe le indiscrezioni sul nuovo iPhone di punta, quello con display senza bordi, che si potrà ricaricare “wireless”.

Sistema che è già utilizzato dall‘Apple Watch.

Si tratta di una delle novità relative al presunto iPhone 8 che potrebbero essere poco gradite alle tasche degli utenti.

Anche il cavo che serve per usare le cuffie tradizionali, incluso nella confezione dell’iPhone 7, con l’iPhone 8 potrebbe diventare un accessorio a parte. Il dispositivo, ha scritto nei giorni scorsi il sito Fast Company, potrebbe essere il più costoso di sempre, superando i mille dollari nella versione base. Il display Oled che dovrebbe equipaggiarlo potrebbe costare a Apple quasi il doppio dei display Lcd usati nei modelli attuali.

(ANSA).