GIUDICHIAMO LA RAGGI SOLO ALLA FINE DEL SUO MANDATO

Condivido il commento di Cesare Lanza su Virginia Raggi: i suoi veri problemi sono lo stop alle Olimpiadi, e allo stadio della Roma (giusta decisione visto il debito del Comune). Per giudicarla bisogna aspettare la fine del suo mandato. Roma è la più bella città del mondo: convive con molti turisti che sono allo stesso tempo un’opportunità e una difficoltà. I romani hanno un loro stile di vita che bisogna accettare nel bene e nel male: che i flussi di informazione per motivi politici ne facciano un bersaglio quotidiano è una vergogna che danneggia l’Italia, che ha nel turismo una grande risorsa. Iniziando un nuovo lavoro è normale che serva un po’ di tempo per diventare operativi. Francesco Rutelli era meglio della Raggi?

Maria Teresa Dadduzio

Pontremoli (Massa Carrara)