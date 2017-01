Il Giorno, Sandro Neri nominato direttore

Cambio alla direzione del Giorno, il quotidiano della Poligrafici Editoriale. Si tratta di Sandro Neri che sostituisce Giuliano Molossi, direttore dallo scorso maggio. Per Neri, spiega una nota del gruppo guidato da Andrea Riffeser Monti, «si tratta di una conferma del lavoro svolto in questi anni come vicedirettore de Il Giorno».

Riffeser Monti ha formulato a Neri, che firmerà il giornale da giovedì prossimo, «i migliori auguri di buon lavoro» e ha espresso a Giuliano Molossi il proprio ringraziamento.

Molossi aveva sostituito Giancarlo Mazzuca, attualmente nel consiglio di amministrazione della Rai e uno dei direttori più longevi del gruppo Poligrafici, dopo essere stato condirettore e prima ancora dopo aver diretto per 17 anni la Gazzetta di Parma.

ItaliaOggi