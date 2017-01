WhatsApp, la polizia mette in guardia dall’ultima bufala. Il messaggio che gira è il seguente: «Per favore avvisa tutti i contatti della tua lista di non aprire il video chiamato “La danza di vottary“»? Attenzione, perché è un virus che formatta il tuo cellulare». A spiegare l’ennesima bufala è la polizia postale.

Sono proprio gli sperti della polizia a consigliare a chi lo ha ricevuto sul proprio profilo Whatsapp, di cestinarlo perché «trattasi dell’ennesima bufala».

«In ogni caso consigliamo di fare sempre molta attenzione a cosa si riceve sul proprio telefono e di evitare di cliccare su link di cui non si è sicuri. Inoltre è importante avere lo smartphone sempre aggiornato» si legge ancora su “Una vita da social”.

