Le Assemblee degli Azionisti di Saipem S.p.A., nella foto l’a. d. Alessandro Puliti, hanno dato il via libera a importanti decisioni relative al passato esercizio e alla futura struttura societaria. L’Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio 2024 e la destinazione dell’utile, la Relazione sulla politica di remunerazione e ha autorizzato un piano di acquisto di azioni proprie. Le Assemblee Straordinaria e Speciale hanno invece deliberato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio.

Approvato il Bilancio 2024 e Destinazione Utile

L’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 di Saipem S.p.A., che si è chiuso con un utile di € 278.498.189,94. È stata inoltre deliberata la destinazione dell’utile netto, prevedendo:

€ 13.924.909,50 (pari al 5% dell’utile) alla Riserva Legale .

(pari al 5% dell’utile) alla . € 5.295,00 ai Soci titolari di azioni di risparmio , corrispondenti a un dividendo unitario di € 5,00 .

ai Soci titolari di , corrispondenti a un . € 264.567.985,44 ai Soci titolari di azioni ordinarie. A questa somma si aggiungono ulteriori € 68.153.850,12 a valere sulla riserva formata con utili di esercizi precedenti, per un totale destinato alle azioni ordinarie di € 332.721.835,56, corrispondenti a un dividendo unitario di € 0,17.

I dividendi saranno messi in pagamento presso gli intermediari aderenti al sistema Monte Titoli a partire dal 21 maggio 2025. Lo stacco cedola (n° 2 per le ordinarie, n° 3 per le risparmio) è fissato per il 19 maggio 2025, con record date il 20 maggio 2025.

Via Libera alla Politica di Remunerazione e al Piano Buyback

L’Assemblea Ordinaria ha anche approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2025, con voto vincolante sulla prima sezione e non vincolante sulla seconda.

È stata inoltre concessa l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per un periodo di diciotto mesi. L’obiettivo è quello di servire l’attribuzione 2025 del Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 2023 – 2025. L’autorizzazione riguarda l’acquisto fino a un massimo di 21.780.000 azioni ordinarie e comunque entro l’importo massimo complessivo di € 74.977.650. L’acquisto avverrà sul mercato, rispettando specifici limiti di prezzo e le normative vigenti, garantendo la parità di trattamento tra gli azionisti e avvalendosi di un intermediario indipendente. Alla data odierna, Saipem detiene 38.370.464 azioni proprie, pari all’1,92% delle azioni ordinarie.

La Svolta sulla Struttura Azionaria: Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio

Una delle decisioni più rilevanti prese nelle sedi Straordinaria e Speciale riguarda la conversione obbligatoria di tutte le 1.059 azioni di risparmio esistenti in 74.130 azioni ordinarie. Il rapporto di conversione è stato fissato a 1 azione di risparmio per 70 azioni ordinarie. Le nuove azioni ordinarie avranno godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione.

Essendo questa delibera una modifica statutaria che incide sui diritti di voto e partecipazione, gli Azionisti possessori di azioni di risparmio che non hanno votato a favore in Assemblea Speciale avranno il diritto di recesso. Il valore di liquidazione unitario per l’esercizio del recesso è stato stabilito in € 55,56 per ciascuna azione di risparmio. I termini e le modalità per esercitare tale diritto saranno comunicati al mercato dopo l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà concordata con Borsa Italiana e comunicata al pubblico, ma sarà in ogni caso successiva al 21 maggio 2025, data di pagamento del dividendo 2024. Pertanto, il dividendo deliberato oggi sarà distribuito a tutti i possessori di azioni (sia ordinarie che di risparmio) prima che la conversione diventi efficace.