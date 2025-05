In occasione della Giornata dell’Europa, BANCOMAT, nella foto l’a. d. Fabrizio Burlando, insieme a Bizum (Spagna e Andorra), Blik (Polonia), Blink by BORICA (Bulgaria), MB WAY/ SIBS (Portogallo), e Vipps (Danimarca, Finlandia e Norvegia), si unisce alle celebrazioni per il 75° anniversario della Dichiarazione Schuman, riaffermando il proprio impegno verso un progetto europeo condiviso anche nel campo dei pagamenti digitali.

EuroPA: Un Passo Verso l’Autonomia Strategica

EuroPA, l’Alleanza Europea per i Pagamenti, nasce per promuovere un sistema di pagamento interoperabile e paneuropeo, fondato su standard europei, fiducia nei brand locali e collaborazione tra operatori privati. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una maggiore autonomia strategica e indipendenza tecnologica nel settore dei pagamenti digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’Unione Europea e dell’Eurosistema.

La Collaborazione per un’Esperienza Senza Confini

BANCOMAT, da sempre protagonista dell’evoluzione dei pagamenti in Italia, collabora attivamente con le altre soluzioni partner per costruire un’esperienza comune che consenta ai cittadini europei di inviare e ricevere denaro in tempo reale, anche oltre i confini nazionali, con la stessa semplicità, rapidità e sicurezza a cui sono già abituati.

I Numeri di un Ecosistema in Crescita

Ad oggi, EuroPA collega oltre 50 milioni di utenti e più di 180 istituzioni finanziarie, contribuendo alla realizzazione di un ecosistema di pagamento istantaneo interoperabile, affidabile e in continua espansione. Nel solo 2024, le sei soluzioni firmatarie hanno generato oltre 2 miliardi di transazioni, rappresentando la quota maggioritaria dei bonifici istantanei effettuati nei rispettivi Paesi.

Espansione e Visione Futura

L’alleanza punta a estendersi progressivamente ad altri mercati europei, con l’obiettivo di rendere sempre più semplice e integrata l’esperienza di pagamento per cittadini, imprese ed esercenti in tutto il continente. Un passo ulteriore nella costruzione di un’Europa digitale, concreta e collaborativa.