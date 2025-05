Lorenzo Mariani, direttore esecutivo del gruppo vendite e sviluppo commerciale di Mbda e amministratore delegato di Mbda Italia, ha sottolineato: “La cooperazione è la chiave; ora più che mai. Da soli non si ha la massa critica per progettare e sviluppare sistemi in grado di contrastare le minacce più avanzate”. Durante il suo intervento all’Aerospace Power Conference, ha aggiunto: “In questo Mbda continua a rappresentare un modello di cooperazione internazionale e di integrazione nel settore della difesa. Dimostra la validità del nostro approccio, oggi più che mai. È grazie alla cooperazione e alle competenze che condividiamo che siamo stati in grado di incrementare in modo sostanziale la produzione a seguito delle giuste richieste dei nostri clienti”.