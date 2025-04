Stellantis (nella foto, secondo a sinistra, il presidente John Elkann) ha annunciato oggi che tutte le delibere sottoposte all’approvazione degli azionisti durante l’Assemblea Generale Annuale (AGM), tenutasi oggi in presenza e trasmessa in diretta sul sito web di Stellantis sono state adottate, compresa la proposta di approvare la distribuzione di un dividendo di 2 miliardi di euro sulle azioni ordinarie.

Dettagli del Dividendo

La ripartizione proposta comporta un pagamento ai detentori di azioni ordinarie di 0,68 euro per ogni azione ordinaria in circolazione. Gli azionisti in possesso di azioni ordinarie negoziate al NYSE riceveranno 0,773636 USD per ogni azione ordinaria al tasso di cambio USD/EUR ufficiale riportato dalla Banca Centrale Europea al 14 aprile 2025. Il pagamento sarà effettuato attingendo dagli utili indicati nei conti annuali del 2024. Il calendario atteso per le azioni ordinarie sarà il seguente: (i) Data di stacco: 22 aprile 2025 per Euronext Milan ed Euronext Paris e 23 aprile 2025 per il NYSE; (ii) Record date: 23 aprile 2025; (iii) Data di pagamento: 5 maggio 2025.

Nomina di Nuovi Amministratori

Inoltre, l’Assemblea Generale ha nominato Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Godbehere, Claudia Parzani, Daniel Ramot, Benoît Ribadeau-Dumas e Alice Schroeder amministratori non esecutivi.

Votazioni Consultive e Approvazioni

La Società prende atto del risultato del voto consultivo sulla Relazione riguardante le remunerazioni, in conformità con la normativa olandese sulle assemblee generali, che è stato favorevole al 66,9%, mentre la Politica sulle remunerazioni modificata e il Piano di incentivi azionari sono stati approvati con il 72,8% e l’81,1% di voti favorevoli. La Società riporterà nella Relazione sulla remunerazione 2025 come il voto consultivo è stato considerato.