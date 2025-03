L’anno 2024 si chiude con un successo senza precedenti per Webuild, il colosso italiano delle costruzioni infrastrutturali. La società ha annunciato risultati finanziari eccezionali, che non solo hanno superato le previsioni per l’anno appena concluso, ma hanno già centrato e oltrepassato i principali target che si era prefissata per il triennio 2023-2025. Un traguardo che spinge Webuild a rivedere al rialzo le proprie ambizioni per il futuro, con obiettivi ancora più sfidanti per il 2025.

Numeri da Capogiro: Ricavi a 12 Miliardi e Cassa Netta Record

I numeri parlano chiaro: nel 2024, Webuild ha incassato 12 miliardi di euro di ricavi, un balzo del 20% rispetto all’anno precedente e oltre un miliardo in più rispetto a quanto previsto nel piano industriale. Anche la redditività è cresciuta in modo significativo, con un EBITDA (margine operativo lordo) che si è attestato a 967 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto al 2023, superando ampiamente la guidance di 900 milioni.

Ma la performance più sorprendente riguarda la solidità finanziaria dell’azienda. Webuild vanta una cassa netta di 1.445 milioni di euro, un valore che testimonia la sua capacità di generare liquidità e che si conferma positiva per il quarto anno consecutivo, nonostante una crescita robusta di ricavi e margini. Questo risultato è ben oltre le aspettative, che puntavano a una cassa netta “solo” superiore a 400 milioni.

Portafoglio Ordini Solido e Nuove Acquisizioni per 13 Miliardi

La crescita di Webuild non è solo un successo del presente, ma guarda con ottimismo al futuro. Nel corso del 2024, la società ha acquisito nuovi ordini per 13 miliardi di euro, con l’80% proveniente dall’estero. Questo risultato ha permesso di costruire un portafoglio ordini totale che raggiunge la cifra record di 63 miliardi di euro, uno dei più alti nel settore a livello internazionale. Un dato che garantisce visibilità e stabilità per i prossimi anni e che ha già superato l’obiettivo previsto per l’intero triennio 2023-2025.

Infrastrutture Strategiche Consegnate e Nuove Assunzioni

Dietro questi numeri, c’è il lavoro concreto di Webuild nella realizzazione di infrastrutture strategiche in tutto il mondo. Nel 2024, l’azienda ha consegnato opere cruciali per la mobilità sostenibile, come la Linea 4 della metropolitana di Milano, la Linea 3 di Riyadh e la prima metropolitana di Salonicco. Un impegno che si traduce in oltre 330 infrastrutture consegnate dal 2012, a dimostrazione della capacità realizzativa del Gruppo.

L’espansione di Webuild ha anche avuto un impatto positivo sull’occupazione. Negli ultimi quattro anni, l’azienda ha assunto in media 13.600 persone all’anno, e solo nel 2024 si contano 13.000 nuove assunzioni, di cui la metà under 35. Oggi, sono oltre 92.000 le persone che lavorano nei progetti del Gruppo in tutto il mondo, di cui 18.500 in Italia.

Obiettivi 2025 Rivisti al Rialzo: Crescita Ancora Più Ambiziosa

Forte di questi risultati e della fiducia nel futuro, Webuild ha deciso di alzare l’asticella per il 2025. La nuova guidance indica ricavi superiori a 12,5 miliardi di euro, un EBITDA maggiore di 1,1 miliardi e una cassa netta che superi i 700 milioni. Obiettivi ancora più ambiziosi rispetto a quelli già sfidanti del piano “Roadmap al 2025”, che prevedevano una crescita del 50% nel triennio.

Questo successo di Webuild è il frutto di una strategia chiara e coerente, focalizzata sull’eccellenza ingegneristica, sulla sicurezza, sull’innovazione e su una gestione rigorosa del rischio. Un modello di business solido che permette all’azienda di cogliere le opportunità di un mercato delle infrastrutture in forte espansione, e di affermarsi come leader globale nel settore.