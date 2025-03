Acea ha reso noti i risultati del Bilancio 2024, segnando un anno di performance eccezionali. Il gruppo ha non solo superato le proprie previsioni (guidance), ma ha anche raggiunto in anticipo gli obiettivi delineati nel piano industriale. Un risultato che testimonia la solidità e l’efficacia del modello industriale di Acea. A coronamento di questi successi, l’azienda proporrà un dividendo di 0,95 euro per azione, in crescita dell’8% rispetto al 2023, confermando l’attenzione verso i propri azionisti.

Investimenti in Crescita del 26% Focalizzati sui Business Regolati

Il 2024 è stato caratterizzato da un forte impulso agli investimenti, che hanno raggiunto quota 1.439 milioni di euro, con un incremento del 26% rispetto all’anno precedente. La priorità è stata data ai business regolati, che assorbono il 91% del totale degli investimenti. Questo impegno si traduce in una costante attenzione allo sviluppo, alla valorizzazione e al potenziamento della resilienza delle infrastrutture del gruppo.

EBITDA e Utile Netto Superano le Aspettative

I risultati finanziari parlano chiaro: l’EBITDA si attesta a 1.557 milioni di euro, con un aumento del 12% rispetto al 2023. L’EBITDA ricorrente si posiziona a 1.515 milioni di euro (+11%), con circa l’87% proveniente dai settori regolati. Questo valore supera ampiamente la guidance fornita, che prevedeva una crescita tra il 7% e il 9%. Anche l’Utile netto ha registrato una performance notevole, raggiungendo 332 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto al 2023. L’Utile netto ricorrente si attesta a 330 milioni di euro, in crescita del 18%.

Solidità Finanziaria: Rapporto Net Debt/EBITDA in Sensibile Miglioramento

Un altro indicatore chiave della solidità finanziaria di Acea è il rapporto Net Debt/EBITDA, che si attesta a 3,18x, in netto miglioramento rispetto al 3,49x di fine 2023 e inferiore alla guidance di circa 3,4x. Questo dato evidenzia la capacità dell’azienda di gestire l’indebitamento in modo efficace, a fronte della crescita degli investimenti e dei risultati operativi.

Dividendo in Crescita dell’8%: Valore per gli Azionisti in Primo Piano

Come anticipato, Acea ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,95 euro per azione, in crescita dell’8% rispetto al 2023. Questa decisione riflette la volontà di premiare gli azionisti per la fiducia accordata e di condividere con loro i risultati positivi raggiunti.

Espansione Geografica nel Settore Idrico e Ottimizzazione degli Asset nel Business Elettrico

Sul fronte strategico, Acea ha continuato a rafforzare la propria presenza in diversi settori. Nel settore idrico, si segnala l’ulteriore espansione a livello nazionale con l’ingresso in due nuove regioni, Sicilia e Liguria, in linea con la strategia di crescita del Gruppo. Nel settore elettrico, è stato siglato l’accordo per la cessione a Terna della rete AT, una mossa strategica volta alla valorizzazione e ottimizzazione degli asset in portafoglio, cogliendo le opportunità offerte dal quadro regolatorio.

Termovalorizzatore di Roma: Iter in Fase Avanzata

Proseguono le attività per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. La Commissione giudicatrice per l’affidamento della concessione ha proposto l’aggiudicazione al raggruppamento di impresa con capogruppo Acea Ambiente. Si è attualmente in attesa dell’aggiudicazione definitiva, passaggio cruciale per la concretizzazione di questo importante progetto infrastrutturale per la città di Roma.

Le Parole dell’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo

L’Amministratore Delegato di Acea, Fabrizio Palermo, nella foto, ha commentato con soddisfazione i risultati raggiunti: “I risultati finanziari del 2024, in crescita e superiori alla guidance, confermano la solidità del Gruppo già evidenziata nei primi nove mesi. La sempre maggior efficienza operativa e la solida struttura finanziaria, con un rapporto Net Debt/EBITDA in miglioramento, rafforzano la nostra posizione e ci permettono di proseguire il percorso di crescita sostenuto da investimenti, in particolare, sui settori regolati per sviluppare e potenziare le infrastrutture. I risultati conseguiti ci hanno, inoltre, consentito la distribuzione di un dividendo in crescita, superiore rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale, continuando in questo modo a creare valore per tutti gli stakeholder.”