Casta Diva Group, ricavi in aumento

Casta Diva Group, società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato il dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi all’esercizio 2023, non ancora sottoposti a revisione legale, che si è chiuso a quota 114 milioni di euro, in crescita del 36,4% rispetto ai 83,6 milioni di euro del 2022 ed in incremento del 2,4% rispetto a quanto indicato nel Piano Industriale 2023- 2026 comunicato il 23 novembre u.s. relativamente all’esercizio 2023. Con riferimento all’incremento del fatturato 2023, si evidenzia che questo è stato realizzato in parte grazie a un’importante crescita organica, che ha registrato il +18% rispetto all’esercizio precedente e in parte ancora più cospicua grazie all’acquisizione della partecipazione del 99% del capitale sociale di Akita Film Srl, avvenuta nel corso dell’esercizio 2023. “Siamo soddisfatti del fatturato raggiunto nel 2023, afferma il CEO Andrea De Micheli, nella foto, che si presenta (nuovamente, dopo il 2022) come il migliore di sempre per Casta Diva e ci induce a confermare i target di Piano 2024-26. Quasi tutte le società operative hanno raggiunto o superato i loro obiettivi. Senza considerare il contributo di E-Motion, che sarà acquisita nel 2024, il fatturato del 2023 si chiude a 111 milioni di Euro con una crescita effettiva sul 2022 del 33%. Ma al di là delle cifre, questi numeri indicano una frizzante vitalità della nostra offerta nonché il prosieguo della nostra crescita, in linea con il nome del mercato in cui siamo quotati: Euronext Growth Milan. Il 2023 ci ha regalato anche un altro record borsistico: siamo stati, secondo un recente studio di Azimut Direct, la società più “liquida” delle 203 presenti sull’EGM, oltre ad aver quasi raddoppiato la capitalizzazione: +96%, in un mercato in calo dell’11%.“ La Società segnala che i dati preconsuntivi potrebbero essere soggetti a variazione in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023. Si ricorda inoltre che i dati annuali consolidati definitivi relativi all’esercizio 2023 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto definito dal calendario finanziario e che sugli stessi sono in corso le attività di verifica da parte della società di revisione.