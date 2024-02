L’Azienda Agricola Mazzone brinda ai 20 anni con un nuovo spumante 100% Nero di Troia

Un metodo classico da uve Nero di Troia 100%, ma anche un omaggio al proprio territorio e alle ricchezze che offre. Si tratta di Lucy rosé, nuovo spumante con cui l’Azienda Agricola Mazzone di Ruvo di Puglia (Ba) vuole brindare ai suoi 20 anni di attività.

Due decenni di impegno, sforzi, sacrifici e soddisfazioni da quella trasformazione che nel 2004 ha portato l’attività di coltivazione e vendita di prodotti agricoli pugliese, fondata negli anni ‘70 dal nonno Ciccillo e da Domenico, alla nascita delle cantine dell’Azienda Agricola Mazzone, grazie all’apporto innovativo di Francesco, figlio di Domenico. Una trasformazione che ha visto negli anni l’azienda intraprendere un coraggioso percorso di conversione di tutti i vigneti esistenti, abbandonando le varietà richieste dal mercato a favore di vitigni autoctoni, con l’obiettivo di preservare e valorizzare la ricchezza e l’autenticità del patrimonio pugliese.

Oggi, il Nero di Troia si erge come il cuore e l’anima dell’azienda, rappresentando la continuità tra la tradizione e l’innovazione. Francesco Mazzone, enologo e guida appassionata dell’azienda, ha portato avanti la visione familiare, producendo vini autentici che riflettono il carattere distintivo di questo vitigno unico. “Con questo metodo classico – sottolinea Francesco – ci poniamo l’obiettivo di portare avanti con convinzione il nostro percorso a favore della valorizzazione del Nero di Troia, facendo risaltare le potenzialità di questo vitigno tipico della nostra zona, eccellenza enologica pugliese le cui potenzialità non sono sempre adeguatamente messe in risalto. Lucy rosé è inoltre il nostro modo per brindare ai 20 anni di attività, anni fatti di dedizione e difficoltà da superare per un’azienda a gestione familiare come la nostra, che punta all’esaltazione del territorio e di quanto di prezioso ci offre. – prosegue – Nel corso dell’anno brinderemo in giro per la Puglia al nostro anniversario con alcune iniziative che punteranno a presentare il nostro nuovo spumante ma anche a condividere la nostra storia e la nostra passione”.

I vigneti e gli oliveti dell’Azienda Agricola Mazzone seguono i principi dell’agricoltura biologica, dove la natura è rispettata e ogni pianta è coltivata con cura. Le uve autoctone, tra cui Nero di Troia, Malvasia, Minutolo e Bombino Bianco, raccontano la storia del territorio attraverso il loro sapore unico e ricco. Guidata da Francesco Mazzone, affiancato dal padre Domenico, esperto gestore agricolo, dal fratello Massimo, responsabile della cantina, e da Luciana, moglie di Francesco, che si occupa dell’amministrazione e dell’accoglienza degli ospiti, l’azienda fa parte di Vignaioli Indipendenti FIVI, associazione che garantisce la tracciabilità e l’origine delle uve esclusivamente di proprietà della stessa.