Fondo Italiano d’Investimento: lancio del Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC

Fondo Italiano d’Investimento SGR ha completato con successo il primo closing del Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC a 82 milioni di euro. Il kick-off del progetto determina l’avvio di una strategia volta a istituzionalizzare e rafforzare l’operatività del mercato dei co-investimenti nel territorio nazionale.

Tra gli elementi di novità del Piano Industriale 2022-2025, caratterizzato da partnership e strumenti in grado di contribuire all’evoluzione dell’ecosistema del private capital in Italia, FIPEC è uno strumento dedicato a sostenere la crescita delle Piccole e Medie Imprese italiane in co-investimento con primari operatori di private equity nazionali e internazionali.

Le caratteristiche del Fondo consentono di ampliare ulteriormente il raggio d’azione di Fondo Italiano, andando a colmare una fascia di mercato attualmente non presidiata dagli operatori di Private Equity ma dalle ampie potenzialità. Ad oggi in Italia, a differenza dei principali paesi europei, non risultano infatti attivi fondi di co-investimento istituzionali dedicati alle imprese del nostro Paese.

FIPEC opera con il sostegno del Cornerstone Investor Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che agisce anche in qualità di sponsor, e di altri investitori istituzionali e family office. Il Fondo investirà prevalentemente insieme a operatori già parte del network creato dall’attività di fondi di fondi di Fondo Italiano, ma anche con altri gestori, promuovendo nuove sinergie e partnership.

Classificato come strumento art.8 in base al Regolamento UE 2019/2088, il Fondo si concentrerà su investimenti in aziende attive in più settori strategici per l’economia del Paese che, nel rispetto dei criteri ESG, presentino prospettive di sviluppo in Italia e all’estero e siano caratterizzate da un significativo potenziale di creazione di valore.

Marco Lucchini, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR e co-responsabile del Fondo FIPEC, sottolinea: “Il Fondo FIPEC rappresenta uno strumento altamente innovativo per il mercato italiano del private equity, che ha fin da subito accolto con grande interesse questa iniziativa e le sue potenzialità. Ancora di più nell’attuale contesto di mercato, contraddistinto da una generalizzata difficoltà a completare le attività di fundraising, le caratteristiche di FIPEC vanno incontro alle esigenze delle aziende e degli operatori di private equity”.

Luigi Tommasini, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR, responsabile delle attività di Fondi di Fondi e co-responsabile del Fondo FIPEC, commenta: “Il Fondo FIPEC beneficia dell’ampia rete di partnership e relazioni sviluppate dagli investimenti dei fondi di fondi di Fondo Italiano che permetterà di selezionare gli investimenti da una significativa pipeline di opportunità di qualità, sempre a supporto dello sviluppo delle imprese del nostro Paese”.

Roberto Travaglino, Senior Partner e Direttore Commerciale, Investor Relations e ESG di Fondo Italiano d’Investimento SGR, aggiunge: “Le caratteristiche di questo nuovo Fondo consentono agli investitori di ottenere un efficiente impiego del capitale a condizioni economiche attrattive ed una buona diversificazione dei gestori. Questo nuovo veicolo, il cui lancio è parte degli obiettivi del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione, completa così l’offerta di Fondo Italiano”.