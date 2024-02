Crescita del 25%, Estrima annuncia un record di vendite di Birò nel 2023

Estrima S.p.A. (nella foto, il presidente Matteo Maestri), società a capo del gruppo Estrima (il “Gruppo”), produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, comunica che il numero di Birò venduti nel 2023 è cresciuto del 25%, passando dai 416 del 2022 ai 518 del 2023. L’acquisizione degli ordini ha registrato un rallentamento a fine anno (il totale degli ordini acquisiti nel 2023 è stato di 515 unità, contro le 504 del 2022), in concomitanza con l’esaurirsi degli incentivi pubblici in Italia ed altri mercati, ma è cresciuto in modo importante il numero dei Birò venduti e fatturati ai clienti nell’anno, un indicatore certo più strettamente legato all’andamento economico dell’azienda. Decisivi sono stati i mercati di Germania, Svezia e Belgio in cui sono stati avviati nuovi Birò partners. Positivo anche l’andamento del mercato italiano, su cui l’azienda continua ad investire e dove i Birò venduti sono cresciuti del 54%, sino a 153 unità rispetto alle 99 del 2022. Dati che riflettono il successo delle strategie dell’azienda e la crescente popolarità di Birò nel nostro Paese e in Europa. Ludovico Maggiore, Investor Relator di Estrima, ha così commentato: “Il 2023 è stato un anno di crescita dei volumi per Estrima. L’aumento dei Birò consegnati ai clienti testimonia un chiaro segnale che il nostro impegno verso la mobilità sostenibile riscontra crescente interesse nei mercati. È gratificante vedere che il nostro lavoro di consolidamento della rete di store monomarca Birò ed il servizio Birò Share stanno portando risultati tangibili. Riteniamo che anche il rallentamento degli ordini possa presto essere superato, dato che l’esaurirsi degli incentivi pubblici di norma determina un rinvio dell’acquisto, ma non una rinuncia. Il 2023 è stato anche un anno di espansione geografica. L’inaugurazione di nuovi store per la mobilità sostenibile è un passo importante nella nostra strategia di crescita. Questi nuovi punti vendita non solo aumentano la nostra visibilità, ma ci permettono anche di essere più vicini ai nostri clienti e di rispondere più efficacemente alle loro esigenze”.