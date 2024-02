Apple, aumentano i ricavi

Apple ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre fiscale 2024, terminato il 30 dicembre 2023. La società ha registrato ricavi trimestrali di 119,6 miliardi di dollari, in aumento del 2 percento rispetto all’anno precedente, e un utile per azione diluito trimestrale di 2,18 dollari, in aumento del 16 percento rispetto all’anno precedente.

“Apple sta riportando una crescita dei ricavi per il trimestre di dicembre alimentata dalle vendite di iPhone, e un record assoluto di ricavi nei Servizi,” ha dichiarato Tim Cook, nella foto, CEO di Apple. “Siamo lieti di annunciare che la nostra base installata di dispositivi attivi ha superato ora i 2,2 miliardi, raggiungendo un massimo storico su tutti i prodotti e segmenti geografici. E mentre i clienti iniziano a sperimentare l’incredibile Apple Vision Pro domani, siamo impegnati più che mai nel perseguire innovazioni rivoluzionarie – in linea con i nostri valori e per conto dei nostri clienti.”

“La nostra performance di alto livello nel trimestre di dicembre, combinata con l’espansione del margine, ha portato a un record assoluto di EPS di 2,18 dollari, in aumento del 16 percento rispetto all’anno scorso,” ha dichiarato Luca Maestri, CFO di Apple. “Durante il trimestre, abbiamo generato quasi 40 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e restituito quasi 27 miliardi di dollari ai nostri azionisti. Abbiamo fiducia nel nostro futuro e continuiamo a fare investimenti significativi in tutto il nostro business per sostenere i nostri piani di crescita a lungo termine.”

Il consiglio di amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,24 dollari per azione del capitale sociale della società. Il dividendo è pagabile il 15 febbraio 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle operazioni il 12 febbraio 2024.