GSMA e IBM insieme per l’intelligenza artificiale nelle telecomunicazioni

La GSMA e IBM (nella foto, il ceo Arvind Krishna) hanno annunciato una nuova collaborazione per supportare l’adozione e le competenze dell’intelligenza artificiale generativa (AI) nell’industria delle telecomunicazioni attraverso il lancio del programma di formazione AI di GSMA Advance e la sfida e il programma GSMA Foundry Generative AI.

Il programma di formazione AI, il primo di una nuova serie di corsi di GSMA Advance, mira a preparare i leader delle telecomunicazioni per l’era dell’AI e a colmare le lacune di competenze nell’industria delle telecomunicazioni, fornendo ai membri le competenze e le conoscenze per sfruttare efficacemente le tecnologie Gen AI utilizzando watsonx, la piattaforma AI e dati di IBM con assistenti AI.

Il programma di formazione, progettato per i leader delle telecomunicazioni, tratterà una vasta gamma di argomenti, dai principi fondamentali dell’AI alle applicazioni specializzate Gen AI nelle telecomunicazioni. Per garantire che un’ampia gamma di partecipanti possa beneficiare, le sessioni di formazione AI di GSMA Advance si terranno presso gli uffici IBM in cinque sedi in tutto il mondo nel 2024, tra cui Dubai, Londra, Città del Messico, New York e Seoul, e un programma di formazione online sarà disponibile in più lingue.

Una versione digitale del programma sarà disponibile per affrontare sia la strategia aziendale che i fondamenti tecnologici della Generative AI. Questo programma utilizzerà IBM watsonx per offrire una formazione pratica finalizzata a dotare architetti e sviluppatori di una conoscenza pratica approfondita della Gen AI.

Il programma GSMA Foundry Generative AI fornirà ai membri di GSMA accesso a watsonx di IBM. Questa piattaforma è destinata ad aiutare i player dell’industria delle telecomunicazioni a esplorare casi d’uso innovativi specifici del settore della Generative AI, consentendo ai membri di migliorare il leadership nei costi, la crescita dei ricavi e migliorare l’esperienza del cliente. Come parte della collaborazione in corso, GSMA Foundry e IBM promuoveranno una serie di programmi e sfide dell’industria Gen AI per indagare sull’uso della Generative AI in varie aree funzionali di un fornitore di telecomunicazioni.

Attraverso sia il programma di formazione AI di GSMA Advance che i programmi Foundry Gen AI, la GSMA e IBM contribuiranno a colmare il divario nelle competenze, nella formazione e negli strumenti AI, sostenendo l’impegno di GSMA verso gli operatori di tutte le dimensioni in tutto il mondo.

L’ultimo indice di adozione dell’AI di IBM ha rilevato che il 40% delle telecomunicazioni esplorate sta esplorando o sperimentando la generative AI, e il 45% ha accelerato il rollout dell’AI. La ricerca di GSMA Intelligence mostra anche che mentre il 56% degli operatori esplorati sta sperimentando attivamente soluzioni di Generative AI, adozione meno diffusa tra gli operatori di medie e piccole dimensioni esplorati.

Attraverso questa iniziativa, la GSMA e IBM mirano a consentire agli operatori, compresi quelli che supportano le comunità meno connesse del mondo, di beneficiare della tecnologia AI e sviluppare nuove soluzioni innovative e inclusive per aiutare a connettere coloro nella società che non sono ancora online.