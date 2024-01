Premium Portugal Wines espande la selezione nella Columbia Britannica con nuove etichette

Premium Portugal Wines annuncia che la sua selezione di vini e liquori nella Columbia Britannica si è ampliata includendo nuove etichette individuali da alcuni dei produttori più rinomati del Portogallo.

Tra le nuove etichette, si trovano vini e porti da produttori come Quinta de Pacheca, Marcio Lopes, Caminhos Cruzados e Vale dos Ares. Questi produttori sono noti per la loro eccezionale qualità e sapori unici, rendendoli un must per ogni appassionato di vino. Altre aggiunte degne di nota includono nuovi vintage da Luis Seabra Vinhos, Fitapreta Vinhos e Rama & Selas.

Con una ricca storia e una lunga tradizione vinicola, il Portogallo è conosciuto per la produzione di alcuni dei migliori vini al mondo. Ogni produttore porta la propria unica esperienza e passione per la vinificazione, risultando in una collezione diversificata e di alta qualità di vini.

“Siamo entusiasti di introdurre queste nuove etichette individuali ai nostri clienti nella Columbia Britannica,” ha dichiarato Shailen Singh, CEO di Premium Portugal Wines. “Miriamo a mostrare i vini, birre e liquori eccezionali del Portogallo e offrire ai nostri clienti un’esperienza autentica e memorabile. La nostra partnership con questi stimati produttori porterà a un nuovo livello di apprezzamento per i vini portoghesi nella Columbia Britannica.”

Attualmente, l’offerta di Premium Portugal Wines nella Columbia Britannica include etichette individuali da: Joao Camizao-Sem Igual, Vale dos Ares, Quinta Santiago, Quinta da Costa do Pinhao, Luis Seabra Vinhos, Rama & Selas, Herdade do Cebolal, Herdade do Arrepiado, Miguel Louro, Marcio Lopes, Fitapreta, Vasques De Carvalho, Pico Cooperative, Quinta de Pacheca, Caminhos Cruzados, Adega de Portalegra, J. Carranca Redondo, Liquid Brands, Frutobidos, Empresa De Cervejas, Cascas Wines, Adega de Vidiguera, Adega Da Barca e Casal Santa Maria.