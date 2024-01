ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, si è aggiudicata per il quinto anno consecutivo lo status di ‘Champion’ nella Global Cybersecurity Leadership Matrix 2023 di Canalys riaffermando la propria posizione di vendor di sicurezza digitale di fama mondiale e di top security provider a livello globale.

Secondo Canalys, una delle principali società di analisi per il mercato tecnologico, specializzata nel segmento del canale IT, che fornisce una valutazione complessiva dei principali vendor di cybersecurity dotati di efficaci programmi di canale, ESET è “uno dei pochi vendor di cybersecurity a spettro completo, in grado di coprire i segmenti consumer, SMB, Enterprise e MSP mettendo a disposizione informazioni dettagliate e approfondite di threat intelligence”.

“Sin dalla nascita, più di 30 anni fa, ESET si è adoperata nel supportare i propri partner a sviluppare le attività di cybersecurity e a proteggere i clienti da tutti i tipi di minacce, innovando e implementando costantemente le protezioni che la nostra tecnologia multistrato garantisce. Il continuo perfezionamento della nostra offerta e l’essere riconosciuti Champion per la quinta volta consecutiva confermano la validità dei nostri sforzi. Siamo lieti di ricevere una valutazione così elevata da parte dei nostri partner, che così premiano il lavoro svolto sulle nostre piattaforme e sui nostri sistemi”, ha dichiarato Miroslav Mikuš, nella foto, President of Global Sales di ESET.

La capacità di ESET di progettare e coordinare a livello centrale le proprie strategie di go-to-market e la sua policy di responsabilizzazione dei partner e degli uffici nazionali per la gestione delle campagne e delle vendite in base ai punti di forza locali sono i fattori chiave che hanno contribuito al suo status di Champion. Altre caratteristiche distintive che hanno permesso di mantenere alte le valutazioni dei partner di ESET sono la qualità della gestione degli account e del supporto tecnico, insieme alla generale semplificazione delle attività commerciali.

La rete di ESET è oggi composta da oltre 10.000 MSP e 24.000 rivenditori, e gli MSP, con una crescita dei ricavi del 30%, rappresentano una componente fondamentale della strategia del vendor. L’azienda ha potenziato la gamma di offerta consentendo agli MSP di proporre soluzioni XDR, tra cui ESET Inspect e ESET Inspect Cloud, e i portfolio ESET Professional e Security Services, che includono i controlli di conformità e i servizi MDR.

“L’impegno e il supporto costanti di ESET, così come l’abilitazione mirata dei partner a realizzare campagne e iniziative di vendita focalizzate a livello locale, hanno contribuito in modo determinante al suo successo nel canale”, ha dichiarato Matthew Ball, Chief Analyst di Canalys. “I partner hanno valutato molto positivamente l’impegno e la semplificazione del business, così come la qualità della gestione degli account”.

Il Canalys Cybersecurity Leadership Matrix ha valutato 29 vendor di cybersecurity in base alle loro performance globali di canale e di mercato negli ultimi 12 mesi. La matrice combina tre tipi di input principali: i feedback dei partner provenienti dalle valutazioni dei Vendor Benchmark di Canalys con un’analisi indipendente dell’impegno di ciascun vendor nel canale in base agli investimenti, alla strategia, ai risultati e alle performance di mercato, come la crescita del vendor e la quota di mercato all’interno dei gruppi di riferimento.