LVMH, aumenta l’utile

Il gruppo leader mondiale nel settore dei beni di lusso, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (nella foto, il presidente e a. d. Bernard Arnault), ha annunciato i risultati finanziari per l’anno fiscale 2023, evidenziando un notevole successo nonostante le sfide economiche e geopolitiche globali. Con un fatturato di 86,2 miliardi di euro, il Gruppo ha segnato una crescita organica del 13% rispetto al 2022.

Tutti i settori aziendali hanno registrato una forte crescita organica dei ricavi, ad eccezione del segmento Wines & Spirits, che ha affrontato sfide legate a una base di confronto elevata e livelli di scorte significativi. Europa, Giappone e il resto dell’Asia hanno mostrato una crescita organica a doppia cifra, con un aumento del 10% nel quarto trimestre.

L’utile da operazioni ricorrenti ha raggiunto i 22,8 miliardi di euro, registrando un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Nonostante le sfide del contesto economico, il margine operativo corrente è rimasto stabile, mentre la quota dell’utile netto del Gruppo è salita a 15,2 miliardi di euro, in aumento dell’8%.

Bernard Arnault, Presidente e CEO di LVMH, ha commentato: “La nostra performance nel 2023 illustra l’eccezionale appeal delle nostre Maison e la loro capacità di suscitare desiderio, nonostante un anno caratterizzato da sfide economiche e geopolitiche.”

L’anno ha visto una serie di risultati significativi, inclusi nuovi lanci e partnership strategiche. LVMH ha continuato a investire nella sua visione a lungo termine, concentrandosi sull’innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo del talento.

Nel settore dell’ambiente, il Gruppo ha raggiunto importanti traguardi attraverso il programma ambientale LIFE 360, con progressi tangibili verso gli obiettivi del 2026 e del 2030. Ha anche lanciato LIFE 360 Business Partners, un’iniziativa per sostenere fornitori e partner nella riduzione degli impatti ambientali.

Dal punto di vista economico e sociale, LVMH ha dimostrato un forte impegno verso i suoi dipendenti e le comunità in cui opera, con oltre 213.000 dipendenti in tutto il mondo alla fine del 2023 e significativi investimenti in Francia.

L’azienda ha confermato la sua fiducia nel futuro, puntando su una crescita sostenibile e su iniziative che promuovano l’eccellenza dei suoi marchi nel settore del lusso.

In merito al dividendo per il 2023, LVMH proporrà un pagamento di 13 euro per azione all’Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2024, con un acconto di € 5,50 già pagato il 6 dicembre 2023 e il saldo previsto per il 25 aprile 2024.

Il Gruppo si prepara ad affrontare le sfide e le opportunità del 2024, con uno sguardo fiducioso verso il futuro e il consolidamento della sua posizione di leadership nel settore dei beni di lusso.