Nuova BMW 5 Series Sedan e BMW i5: esclusive per il mercato cinese

La nuova BMW 5 Series Sedan e la nuova BMW i5, sviluppate esclusivamente per il mercato cinese e prodotte in Cina, presto si muoveranno per le strade poche settimane dopo il loro debutto al Salone dell’Auto di Guangzhou 2023. Questa nuova edizione della berlina business più di successo al mondo sarà disponibile in Cina per la prima volta con motori a combustione altamente efficienti e propulsione completamente elettrica.

I modelli, appositamente progettati per soddisfare le esigenze dei target cinesi, presentano un passo allungato e proporzioni diverse rispetto alle versioni offerte in tutto il mondo, oltre a dotazioni specifiche per il mercato e servizi digitali. La nuova BMW 5 Series Sedan e la nuova BMW i5 per la Cina offrono quindi una combinazione di eleganza sportiva, spaziosità lussuosa e un’esperienza utente progressiva unica nel loro segmento. I nuovi modelli saranno prodotti esclusivamente per il mercato cinese presso lo stabilimento di Dadong, operato a Shenyang dalla joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd.

Da quando è iniziata la produzione locale nel 2003, circa due milioni di unità della BMW 5 Series Sedan sono state vendute in Cina. La nuova BMW 5 Series Sedan e la nuova BMW i5 per la Cina si basano sull’ottava generazione della serie. Con il loro design e tecnologia, sono ideali per continuare la storia di successo che ha recentemente visto la BMW 5 Series Sedan diventare il modello premium più venduto nel suo segmento sul mercato automobilistico cinese.

Il portafoglio motori della nuova BMW 5 Series Sedan per la Cina è caratterizzato da una elettrificazione costante. Include motori a benzina a quattro cilindri con tecnologia ibrida leggera a 48 volt e una potenza di 140 kW/190 CV per la nuova BMW 525Li Sedan, e 190 kW/208 CV per la BMW 530Li Sedan. La propulsione completamente elettrica della nuova BMW i5 eDrive35L Sedan genera una potenza massima di 210 kW/286 CV.

Inoltre, in Cina viene offerta la versione BMW i5 M60 xDrive Sedan destinata al mercato globale, con un sistema di trazione composto da un motore elettrico sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore, che generano una potenza massima combinata di 442 kW/601 CV in modalità My Mode SPORT.

Due pacchetti di equipaggiamento sono disponibili per tutte le varianti di modelli prodotti esclusivamente per il mercato automobilistico cinese: il Pacchetto M Sport e il Luxury Line.

Le proporzioni individuali della nuova BMW 5 Series Sedan e della nuova BMW i5 per la Cina si riflettono non solo nel passo allungato, ma anche nella linea del tetto che si fonde dolcemente nel posteriore. Finiture verniciate specifiche per il mercato cinese e accenti di design color oro sull’esterno sono appositamente pensati per le preferenze stilistiche dei clienti cinesi nel segmento premium.

Un altro dettaglio esclusivo è il carattere cinese illuminato per il numero 5 nella zona della svolta di Hofmeister sul montante C. Nella nuova BMW i5, emette segnali luminosi blu che pulsano discretamente e a bassa frequenza durante la ricarica della batteria ad alta tensione.

Il migliorato BMW iDrive con “QuickSelect”, il BMW Curved Display e le funzioni del BMW Intelligent Personal Assistant, appositamente progettati per le esigenze dei clienti cinesi, consentono un’interazione comoda e intuitiva tra conducente e veicolo. Nel posteriore della nuova BMW 5 Series Sedan e della nuova BMW i5 per la Cina, sedili specifici per il modello e il BMW Theatre Screen assicurano un comfort di viaggio eccezionale. Una stazione di ricarica wireless per smartphone compatibili nel posteriore e servizi digitali specifici per il mercato per l’infotainment e la comunicazione online contribuiscono anche all’ambiente di lusso progressivo.

I sistemi di guida e parcheggio semi-automatici offerti per la nuova BMW 5 Series Sedan e la nuova BMW i5 in Cina si distinguono per eccezionale funzionalità, disponibilità e affidabilità. Questi sistemi sono stati appositamente adattati alle condizioni del traffico cinese e al comportamento dei conducenti. La novità della gamma è l’Active Lane Change Assistant con attivazione oculare.

Con l’avvio della produzione della nuova BMW 5 Series Sedan e della nuova BMW i5 per la Cina, lo stabilimento di Dadong della joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd. sta utilizzando processi produttivi innovativi. Ad esempio, l’intelligenza artificiale (IA) viene utilizzata in officina e in verniciatura per ottimizzare il controllo qualità.

In questo modo, lo stabilimento di Shenyang sta continuando sistematicamente la sua trasformazione in BMW iFACTORY basata sui principi di “lean”, “clean” e “digital”. L’uso del 100% di elettricità rinnovabile nella produzione della nuova BMW 5 Series Sedan e della nuova BMW i5 garantisce una produzione efficiente e rispettosa delle risorse.