easyJet sceglie CFM come fornitore di motori per la Sua flotta di Airbus

easyJet ha annunciato di aver selezionato CFM come fornitore di motori per fornire 314 motori destinati a alimentare il suo ordine ferme di 157 aeromobili Airbus, insieme a motori di riserva e prezzi fissati per 200 motori per i 100 diritti di acquisto. Questo nuovo accordo prosegue la partnership di lunga data tra easyJet e CFM, in vigore dal 1995, e l’intera flotta attuale è alimentata da motori CFM.

Gli accordi per i nuovi aeromobili e motori fanno parte del piano di rinnovo e aggiornamento della flotta di easyJet, ma portano anche benefici economici e miglioramenti in termini di sostenibilità per l’azienda. L’ordine degli aeromobili, composto da 56 A320neo e 101 aeromobili A321neo, è per le consegne tra l’anno fiscale 2029 e l’anno fiscale 2034, a seguito dell’accordo degli azionisti nel dicembre 2023.

Gli A320neo e A321neo saranno alimentati dai motori CFM LEAP-1A. L’adozione degli aeromobili e motori con tecnologia più efficiente è anche un componente fondamentale del percorso di easyJet verso le emissioni nette zero di carbonio. Il nuovo accordo sui motori è un elemento chiave nell’attuale processo di modernizzazione della flotta di easyJet e comporterà un miglioramento dell’efficienza del consumo di carburante unitario compreso tra il 13% e il 30%, a seconda degli aeromobili sostituiti. Inoltre, i nuovi aeromobili sono significativamente più silenziosi, con la metà dell’impronta acustica rispetto ai vecchi aeromobili che sostituiscono.

Johan Lundgren, nella foto, amministratore delegato di easyJet, ha commentato: “Siamo molto lieti di aver firmato un accordo con CFM, dopo un processo di selezione competitivo. Questo accordo per più di 300 motori apporterà importanti benefici ambientali attraverso un significativo miglioramento dell’efficienza del carburante e una riduzione del rumore, consentendo inoltre a easyJet di confermare la sua posizione di leadership nei principali aeroporti europei. easyJet ha una lunga storia di collaborazione con CFM e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme negli anni a venire.”

Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di intraprendere un nuovo percorso con easyJet, un partner di fiducia che condivide la nostra ambizione di costruire viaggi aerei più sostenibili. Rimaniamo impegnati a offrire il meglio che CFM ha da offrire in termini di efficienza, affidabilità e supporto clienti di livello mondiale.”