Apple annuncia modifiche a iOS, Safari e App Store per l’UE

Apple (nella foto, il ceo Tim Cook) ha annunciato una serie di modifiche significative a iOS, Safari e App Store destinate a conformarsi al Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea (UE). Queste modifiche, progettate per rispettare i requisiti normativi e garantire la conformità, influenzeranno direttamente le app degli sviluppatori nell’UE, introducendo oltre 600 nuove API e varie funzionalità volte a migliorare l’esperienza degli utenti.

Le modifiche includono nuove opzioni per la distribuzione di app iOS da marketplace alternativi, un nuovo framework e API per la creazione di marketplace di app alternativi, nonché nuove possibilità per l’utilizzo di motori browser alternativi. Tali cambiamenti mirano a garantire maggiore flessibilità agli sviluppatori nell’UE e a offrire agli utenti un maggior controllo sulle proprie esperienze di navigazione e di utilizzo delle app.

In risposta ai potenziali rischi di sicurezza e privacy derivanti da queste modifiche, Apple sta implementando diverse misure di salvaguardia, tra cui l’autenticazione notarile per le app iOS, controlli aggiuntivi per gli sviluppatori del marketplace e informazioni dettagliate sui pagamenti alternativi. Tuttavia, è importante sottolineare che nonostante queste misure, permangono numerosi rischi associati alla distribuzione e all’utilizzo delle app nell’UE.

Gli sviluppatori sono invitati a familiarizzare con le nuove linee guida attraverso la pagina di supporto per sviluppatori di Apple e a testare le nuove funzionalità attraverso la versione beta di iOS 17.4. Le modifiche saranno disponibili per gli utenti nei 27 paesi dell’UE a partire da marzo 2024.

Phil Schiller, Apple Fellow, ha sottolineato che queste modifiche sono conformi ai requisiti del DMA e hanno l’obiettivo di proteggere gli utenti dell’UE dalle crescenti minacce alla privacy e alla sicurezza. Gli sviluppatori avranno la possibilità di adottare i nuovi termini commerciali o di mantenere quelli esistenti, dando loro maggiore flessibilità nell’adattarsi alle nuove normative.

Le modifiche riguardano anche Safari, con l’introduzione di una nuova schermata di scelta per gli utenti dell’UE che aprono il browser per la prima volta in iOS 17.4 o versioni successive. Questo cambiamento è una risposta ai requisiti del DMA e offre agli utenti un’opportunità di selezionare un browser predefinito da un elenco di opzioni.

Sul fronte dell’App Store, sono previste nuove opzioni per gli sviluppatori nell’UE, inclusa la possibilità di utilizzare fornitori di servizi di pagamento all’interno delle proprie app e di elaborare i pagamenti tramite collegamento a siti esterni. Queste modifiche sono accompagnate da misure aggiuntive per proteggere e informare gli utenti sull’uso di alternative all’elaborazione sicura dei pagamenti dell’App Store.