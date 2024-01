Amadori inaugura l’anno confermando il proprio ruolo di ambasciatore di stili di vita attivi e di una nutrizione gustosa ed equilibrata, fondata anche sul prezioso apporto delle proteine. Il Gruppo per il secondo anno consecutivo partecipa a RiminiWellness, l’evento internazionale dedicato all’“ecosistema” del benessere, in programma dal 30 maggio al 2 giugno.

Amadori sarà di nuovo Food Partner ufficiale della manifestazione, dando la possibilità alla “wellness community” di assaggiare nei punti ristoro della fiera e nell’esclusiva area hospitality tanti prodotti a base di carni bianche e uova, provenienti dalle sue filiere italiane, oltre alle proposte della linea “Ama Vivi e Gusta” a base di proteine vegetali, che hanno segnato l’ingresso dell’azienda nel comparto plant-based.

La partecipazione di Amadori a RiminiWellness 2024 sarà arricchita da un’area ampia e interattiva, progettata come infotainment hub, dove la comunità di “protein lovers” potrà sfidarsi in prove di resistenza e abilità, oltre a conoscere la variegata proposta Amadori, pensata per rispondere all’esigenza, sentita da milioni di italiani, di seguire un’alimentazione che preveda l’alternanza di fonti proteiche di qualità.

“Siamo felici di tornare da protagonisti a RiminiWellness, confermandoci Food Partner ufficiali della manifestazione” – commenta Matteo Conti, Direttore Centrale Marketing Strategico Amadori. “Lo scorso anno abbiamo scelto questo evento per il debutto ufficiale del nuovo logo, che insieme alla campagna di comunicazione ‘Gente che Ama’ e al restyling di tutta la nostra offerta di marca, ha segnato l’inizio di una nuova fase dell’azienda. Vogliamo diventare sempre di più il riferimento per chi cerca il benessere grazie a un’alimentazione proteica variegata e fondata sulla qualità. E lo vogliamo fare consapevoli della nostra responsabilità d’impresa, facendo attenzione anche agli aspetti sociali e ambientali delle comunità di cui facciamo parte. Temi centrali per l’Amadori di oggi e di domani, che racconteremo anche in un evento di festa e divertimento come RiminiWellness 2024.”