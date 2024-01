Stellantis migliora l’esperienza di mobilità personalizzata con l’acquisizione delle tecnologie di intelligenza artificiale e della proprietà intellettuale di CloudMade

Stellantis (nella foto, l’a. d. Carlos Tavares) ha annunciato oggi l’acquisizione del framework di intelligenza artificiale (IA), dei modelli di apprendimento automatico e dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti di CloudMade, uno sviluppatore di soluzioni automobilistiche intelligenti e innovative basate sui big data.

L’acquisizione – come asset deal – sosterrà lo sviluppo a medio termine di STLA SmartCockpit e rafforza la strategia software di Stellantis delineata in Dare Forward 2030.

Il framework IA creato da CloudMade, con interfacce grafiche integrate, è il kit di sviluppo software e cloud leader del settore per la raccolta e l’analisi di set di dati automobilistici ed è stato il punto di riferimento per trasformare l’esperienza a bordo e la mobilità in senso più ampio negli ultimi dieci anni.

“L’acquisizione delle capacità pionieristiche di CloudMade nel campo dell’intelligenza artificiale accelererà il nostro percorso di sviluppo di STLA SmartCockpit e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi di Dare Forward 2030”, ha dichiarato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “Grazie a questa tecnologia adattabile e sfruttando il nostro crescente parco auto connesso, creeremo soluzioni di mobilità intelligente più velocemente e con maggiore flessibilità, per soddisfarei nostri clienti con la personalizzazione dell’esperienza a bordo del veicolo”.

Come parte dell’acquisizione, 44 ingegneri e sviluppatori di software di CloudMade dedicati allo sviluppo della tecnologia IA si uniranno a Stellantis.

“CloudMade è estremamente soddisfatta di questa transazione”, ha dichiarato Jim Brown, fondatore e CTO di CloudMade. “Il team è entusiasta di approfondire il rapporto di lavoro con Stellantis per aggiungere nuove funzionalità nell’abitacolo del veicolo”.

L’architettura del framework di CloudMade consente di massimizzare il valore dei dati utilizzando tre approcci di apprendimento: l’apprendimento personalizzato, che prevede il comportamento di un individuo in un particolare contesto; l’apprendimento della flotta, che utilizza i dati dei sensori attraverso i dispositivi per rilevare e condividere le caratteristiche del mondo reale; il cohort learning, che combina i dati del mondo reale con i dati di gruppi di persone distinti per caratteristiche.

La tecnologia software di CloudMade sosterrà la strategia di Stellantis volta a sviluppare prodotti di mobilità intelligenti e a migliorare l’esperienza complessiva dei clienti con funzioni personalizzate che renderanno la loro guida più sicura, la loro vita più facile e il loro viaggio più emozionante.

I servizi e i prodotti comprendono:

Manutenzione e diagnostica predittiva per identificare e programmare in modo proattivo le esigenze di manutenzione e fornire avvisi, migliorando così la disponibilità del veicolo.

per identificare e programmare in modo proattivo le esigenze di manutenzione e fornire avvisi, migliorando così la disponibilità del veicolo. Esperienze personalizzate in auto in grado di adattarsi alle preferenze individuali, come il controllo del clima, il coaching dello stile di guida e le opzioni di intrattenimento.

in grado di adattarsi alle preferenze individuali, come il controllo del clima, il coaching dello stile di guida e le opzioni di intrattenimento. Assistente vocale specifico di Stellantis potenziato con competenze automobilistiche personalizzate per fornire consigli sulle caratteristiche dell’auto, rispondere a domande specifiche sul modello e ottimizzare il percorso vocale.

potenziato con competenze automobilistiche personalizzate per fornire consigli sulle caratteristiche dell’auto, rispondere a domande specifiche sul modello e ottimizzare il percorso vocale. Ottimizzazione dell’esperienza mobile e dei comandi remoti , come la pianificazione del viaggio, il pre-condizionamento della batteria e altre attività proposte in base al comportamento del conducente.

, come la pianificazione del viaggio, il pre-condizionamento della batteria e altre attività proposte in base al comportamento del conducente. Navigazione e cartografia avanzate che forniranno mappe aggiornate, informazioni sul traffico in tempo reale e percorsi intelligenti, migliorando così l’esperienza di navigazione complessiva e aiutando i clienti a raggiungere la loro destinazione in modo più efficiente.

che forniranno mappe aggiornate, informazioni sul traffico in tempo reale e percorsi intelligenti, migliorando così l’esperienza di navigazione complessiva e aiutando i clienti a raggiungere la loro destinazione in modo più efficiente. Funzionalità mirate per la gestione della flotta, che consentiranno ai clienti aziendali di ottimizzare i tempi di consegna, ridurre i tempi di viaggio e l’utilizzo delle risorse, aumentare la produttività e le prestazioni dei veicoli elettrici e, infine, facilitare il monitoraggio e la gestione dell’intera flotta.

Grazie a questa acquisizione, Stellantis sarà anche in grado di sviluppare funzionalità di navigazione end-to-end e completamente di proprietà; migliorare la privacy dei dati, poiché i dati saranno gestiti internamente, riducendo i rischi di una possibile esposizione; e introdurre kit di sviluppo per la creazione di modelli personalizzati per i suoi sviluppatori di software.