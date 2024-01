Vino. Lollobrigida: difenderlo da attacchi, importante connubio tra imprenditoria e cultura

“Basta valutare la qualità degli imprenditori che sono presenti in questo momento per capire la forza del settore vitivinicolo in Italia e all’estero” e “si capisce immediatamente quanto è importante il connubio tra l’aspetto imprenditoriale e quello culturale”. Lo ha sottolineato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nella foto, intervenendo al convegno “L’economia di Francesco e il mondo del vino italiano” organizzato da Veronafiere all’Ambasciata Italiana presso la Santa Sede. Una delegazione di Vinitaly era stata ricevuta la mattina in Vaticano da Papa Francesco.

Presenti come relatori, intervistati da Bruno Vespa, anche il vescovo di Verona Domenico Pompili, il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella, il presidente dell’Unione Italiana Vini Lamberto Frescobaldi e la presidente dell’Associazione Italiana Donne del Vino Daniela Mastroberardino.

Riferendosi alle “aggressioni, ultima in ordine di tempo quella dell’Irlanda”, il Ministro Lollobrigida ha annunciato un evento al prossimo Vinitaly: “Abbiamo trovato un accordo con l’OIV, l’International Organisation of Vine and Wine, per organizzare due incontri in Italia, uno in Franciacorta e un altro a Veronafiere, al quale parteciperanno numerosi ministri per prepararci al congresso di Digione e studiare una linea difensiva”.