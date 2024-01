Glovo e LloydsFarmacia | BENU Farmacia siglano un accordo: circa diecimila prodotti parafarmaceutici saranno ora disponibili via app

Glovo, uno dei leader mondiali nella consegna multi-categoria, e LloydsFarmacia | BENU Farmacia, top player nel retail delle farmacie in Italia, hanno siglato una partnership per la consegna a domicilio dei prodotti parafarmaceutici distribuiti dal Gruppo. Saranno disponibili circa diecimila referenze, dagli integratori alle vitamine, passando per la cura della persona con prodotti di cosmetica, corpo e igiene, fino ad arrivare ai dispositivi medici, il tutto a portata di un semplice click.



L’accordo appena siglato interesserà inizialmente le città di Milano, Bologna e Modena per poi coinvolgere nei prossimi mesi tutte le città italiane coperte dai servizi di Glovo e LloydsFarmacia | BENU Farmacia. Accedendo all’app di Glovo, nella sezione dedicata alle Farmacie (accesso dall’icona ‘Parafarmacie e Bellezza’), gli utenti potranno selezionare la “bolla” riservata a LloydsFarmacia | BENU Farmacia, che mostrerà tutti i prodotti disponibili in ogni farmacia, consentendo agli utenti di ricevere la consegna a casa, o dove vorranno, in pochi minuti.



Alberto Dolcetta, Director Q- Commerce and Brands Ads di Glovo Italia ha spiegato: “Da sempre, Glovo si è distinta come piattaforma multi categoria per la consegna a domicilio, soddisfacendo un’ampia gamma di bisogni quotidiani, dal cibo alla spesa, ai prodotti parafarmaceutici. La partnership appena siglata con LloydsFarmacia | BENU Farmacia non solo arricchisce ulteriormente la nostra offerta, ma rappresenta anche un significativo passo avanti verso il nostro impegno nel facilitare l’accesso ai prodotti essenziali di salute e benessere. Questa collaborazione, infatti, ci permette di combinare la nostra efficienza logistica con la vasta gamma di prodotti di alta qualità di LloydsFarmacia | BENU Farmacia, assicurando così un servizio ancora più rapido, comodo e affidabile per i nostri clienti.”



Vincenzo Masci, nella foto, Commercial & Marketing Group Director PHOENIX Pharma Italia- di LloydsFarmacia | BENU Farmacia ha commentato: ”Siamo particolarmente soddisfatti della partnership con Glovo, che ci permette di essere ancora più capillari e strutturati per la consegna a domicilio di prodotti parafarmaceutici, sul territorio. Si tratta di una modalità sempre più apprezzata, per le più diverse fasce di utenza ed esigenze. Da sempre, come LloydsFarmacia-BENU Farmacia innoviamo i nostri servizi, per incontrare e – dove possibile – anticipare le necessità della popolazione. Anche questa partnership significa per noi poter offrire un’ulteriore modalità di servizio di salute, benessere e prevenzione, in tutta praticità.”