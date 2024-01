Factacy presenta Aicite, una rivoluzionaria piattaforma di notizie aziendali basata sull’intelligenza artificiale

Factacy, una startup indiana che sviluppa piattaforme di intelligenza alimentate da intelligenza artificiale, sta presentando il suo primo prodotto, ‘Aicite’. Questa piattaforma innovativa sfrutta gli ultimi progressi nella Gen AI per fornire agli utenti riassunti di notizie in tempo reale da oltre 150.000 fonti in tutto il mondo.

Aicite rappresenta un passo significativo nel ridefinire il modo in cui consumiamo le notizie aziendali. Con un forte impegno nel fornire esperienze utente senza precedenti, Aicite consente alle persone di creare le proprie liste di controllo personalizzate di argomenti o parole chiave di notizie. A differenza di altre piattaforme sul mercato, Aicite offre agli utenti la possibilità di ricevere riassunti di notizie inclusivi, andando oltre le limitazioni dei vincoli di caratteri. Sfruttando gli ultimi progressi nella Gen AI, non filtra o preseleziona le fonti di notizie da riassumere. Questo dà agli utenti il potere di visualizzare e selezionare ciò che desiderano leggere come il loro feed di notizie ‘personalizzato’. Gli utenti di Aicite possono godere di approfondimenti approfonditi sugli ultimi eventi nel mondo degli affari, grazie a un ecosistema dell’uso innovativo di Aicite della Gen AI insieme agli algoritmi di dati.

Inderjit Makkar, nella foto, fondatore di Factacy, che ha ottenuto riconoscimento su Shark Tank India Season 1 per una startup IoT chiamata Proxgy, ha espresso il suo entusiasmo per il lancio, affermando: “Aicite rappresenta un approccio fresco ai riassunti di notizie aziendali. Crediamo nell’abilitare i nostri utenti con le informazioni più rilevanti e approfondite, e Aicite è un passo in questo impegno. Questa piattaforma intelligente si dimostrerà essere un vantaggio sleale per i nostri utenti, che vogliono rimanere informati sul paesaggio aziendale in continua evoluzione.”

Aicite rivoluziona il consumo di notizie aziendali con le sue liste di controllo personalizzate, consentendo agli utenti di personalizzare l’accesso in tempo reale a riassunti completi su argomenti o parole chiave selezionati. Rimasta gratuita per gli utenti, Aicite è anche pronta a migliorare l’accessibilità con le prossime applicazioni iOS e Android, consolidando il suo status di potente entrante nelle piattaforme di notizie aziendali alimentate da IA.