Sportal punta sull’internazionalizzazione e offre nuove opportunità commerciali con Adasta

Nome storico e riconosciuto nel panorama di informazione sportiva in Italia, nel 2024 Sportal è pronto a investire nel rafforzamento della sua offerta editoriale e commerciale. Tra le varie novità in rampa di lancio ci sono l’internazionalizzazione e il rafforzamento dell’offerta pubblicitaria, sviluppati dalla tech company Adasta, che ne è editore e concessionaria, insieme a un rinnovato focus attorno a Video, AI generativa e Social Media.

Per quanto riguarda la crescita territoriale e geografica nei prossimi mesi sarà completato il redesign delle property europee del brand editoriale (lingue inglese, francese e spagnola), che contribuiranno a recuperare quel respiro globale che ha caratterizzato Sportal fin dal suo lancio nel 1999.

Dal punto di vista editoriale il focus sarà puntato su una copertura estesa a tutti i principali sport seguiti e praticati in Italia, con un interesse particolare, oltre al calcio, ai motori, al tennis e al basket. Ampio spazio verrà dedicato anche al mondo degli sport USA e al crescente segmento degli eSports, un fenomeno che è sempre più diffuso nel nostro Paese con circa 6 milioni di utenti attivi (fonte Deloitte). A ciò si aggiunge l’articolato repertorio di gallery fotografiche commentate, elemento distintivo rispetto alla concorrenza.

L’implementazione dell’offerta contenutistica di Sportal si svilupperà lungo tre direttrici: Video, con l’inserimento di filmati e pillole diffusi in tutto il web; AI generativa, al servizio e per efficientare il lavoro quotidiano della redazione; Social, con una maggiore attenzione in particolare verso le piattaforme frequentate da un target giovane.

Per quanto riguarda la proposta commerciale, grazie alla collaborazione con la concessionaria Adasta – che è anche l’editore ed è da poco stata acquisita da Execus – Sportal ospita i più diffusi formati display e video in-page e off-page. Nelle prossime settimane l’offerta si arricchirà di formati pubblicitari audio e di content placement, per incontrare le esigenze di un numero crescente di inserzionisti e sponsor.

“Il team editoriale di Sportal è composto da oltre 15 redattori full-time dislocati sul territorio nazionale in grado di dare copertura 24/7 ai principali eventi sportivi”, dichiara il Direttore Mauro Corno. “Il team Marketing & Sales conta oggi su 3 risorse (in crescita), che collaborano a stretto contatto con la redazione e con la concessionaria di pubblicità Adasta, con l’obiettivo di valorizzare un’offerta editoriale davvero unica sul segmento sportivo. Un’offerta che sarà rafforzata nei prossimi mesi, proprio grazie alle nostre risorse umane e a un utilizzo più strategico degli strumenti tecnologici, con la consapevolezza che a fare la differenza sono sempre le persone”.

“Le ultime evoluzioni in seno ad Adasta ci orientano verso un’offerta sempre più connotata da un assetto ad tech del nostro business model”, aggiunge Simone Chizzali, CEO di Adasta. “Un plus che mettiamo in campo anche per Sportal, un vero e proprio gioiellino editoriale al quale sono associate diverse opportunità di comunicazione pubblicitaria, anche grazie ai sempre più numerosi contenuti video e fotografici che vengono proposti al pubblico. Sono fiducioso che i miglioramenti e le novità previste nel prossimo futuro, renderanno ancor più appetibile il prodotto agli inserzionisti e ai centri media”.