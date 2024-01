Pikasso Italia lancia la digitalizzazione con il primo schermo LED della “Milano Collection” a via Quaranta

Pikasso Italia, concessionaria di Pubblicità Esterna OOH e DOOH, è lieta di annunciare la digitalizzazione del primo impianto della “Milano Collection” (linea di spazi OOH e ora DOOH lanciata lo scorso anno), grazie a un nuovissimo schermo LED a parete di 5×7 m (LxH – 35m2) situato in Via Quaranta 12.

“Questo primo impianto digitale rappresenta per noi l’inizio di percorso dall’obiettivo ambizioso: costruire una Milano Collection che copra tutte le vie d’accesso al centro città – afferma Antonio Vincenti, CEO di Pikasso – L’Adtech, intesa come proposta standard, offrirà alle agenzie e ai clienti dei report molto utili e delle modalità di prenotazione flessibili per poter usufruire al massimo delle potenzialità proprie al DOOH, oltre a darci la possibilità di adattarci al meglio a ogni bisogno e a ogni budget che ci verranno presentati”.

Via Quaranta si trova nel cuore del nuovissimo quartiere dello Scalo di Porta Romana, a due passi da Fondazione Prada e teatro di moltissime sfilate durante la settimana della moda, rendendo questa posizione strategica per completare la pianificazione di una campagna DOOH che copra la città di Milano o per presidiare questa zona in pieno sviluppo. Lo schermo digitale usufruisce di un traffico permanente modulato da 2 semafori, prima e subito dopo l’impianto garantendo una lunga esposizione.

Lo schermo digitale è dotato di numerose particolarità e innovazioni, che caratterizzeranno tutta la “linea” della Milano Collection:

– iconic bar nella base dello schermo con il logo Pikasso retroilluminato, che dà un tocco elegante allo schermo;

– energia elettrica 100% green A2A, prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (idroelettrico, eolico, fotovoltaico, solare ecc);

– reportistica sull’impronta ecologica, fornito per ogni campagna erogata per consentire ai clienti di conoscere l’impronta di carbonio delle loro campagne DOOH nell’ambito dei calcoli di impronta ecologica globale;

– misurazione dell’audience precisa grazie a una telecamera connessa al software Admobilize che rileva in tempo reale tutti i dati, consegnati in un report completo alla fine di ogni campagna. Proprio Admobilize, grazie all’accordo con Pikasso, fa così il suo esordio nel mercato DOOH Italiano, con l’obiettivo di dotare ogni singolo schermo di un sistema di misurazione dell’audience sofisticato che contribuirà inoltre a rafforzare l’uso dei dati nella pianificazione delle campagne DOOH. Il software Admobilize funziona in totale conformità con i provvedimenti del GDPR e con la legge sulla Privacy.

– Una telecamera di controllo, girata verso lo schermo, per consentire al nostro OnAir Broadcast team di monitorare visivamente la corretta erogazione dei contenuti e lo stato di funzionamento dello schermo, in modo complementare rispetto al controllo via i software integrati, per garantire un impegno qualitativo e la massima affidabilità.

– vendita flessibile che sfrutta tutte le potenzialità del DOOH: oltre la solita quattordicina, i clienti potranno prenotare una campagna per 7 giorni, un weekend, 1 solo giorno o per fasce orarie: mattina (07/08H-12H), pranzo (12H-15H), pomeriggio (15H-18H) e sera (18H-22/23H).

– modalità di prenotazione sia in reservation che in programmatic, tramite gli SSP Pladway, Hivestack e Broadsign Reach, che consente di attivare le campagne in funzione di parametri come il meteo, la qualità dell’aria, dei live feeds, di audience specifics, ecc.

La durata degli spot è di 10 secondi, con un massimo di 6 spot per loop, equivalente a 840 passaggi al giorno.