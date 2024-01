Valsoia sceglie Shibumi Group per il lancio di Ovoveg sui social

hibumi – Emotions Power Data – azienda di Marketing, Comunicazione e Live Experience che sfrutta la propria tecnologia e la potenza del dato per creare emozioni, ha collaborato con Valsoia, nella foto l’a .d. Andrea Panzani, società operante nel mercato italiano dei prodotti per l’alimentazione salutistica.

Shibumi si è occupata per la nota azienda bolognese, di realizzare la campagna di Influencer Marketing per il lancio di Ovoveg, definito come “il primo uovo vegetale liquido in Italia”, attraverso i canali social.

Shibumi ha gestito la campagna studiando gli obiettivi aziendali e, attraverso la misurazione delle performance degli influencer grazie alla piattaforma proprietaria Influencer Lab, ha scelto quelli più adatti alle esigenze del brand.

Inoltre l’analisi della rete ha permesso di ideare una strategia creativa ad hoc, valutando il tone of voice, verificando la fanbase e analizzando il sentiment fino alla realizzazione di un’accurata reportistica finale.

Il team di talent selezionati, chiamato Veg Squad, ha cucinato piatti con Ovoveg Valsoia, preparando ricette originali, illustrando quindi gli ottimi valori nutritivi del prodotto e associando alla campagna gli hashtag: #OvovegTanteRicette, #OvovegValsoia e #WorldVeganMonth.

La campagna è iniziata il primo novembre scorso, in occasione del World Vegan Day.