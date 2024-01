BYD ha presentato il progresso dell’intelligenza al Dream Day 2024

BYD, il produttore leader mondiale di veicoli a energia nuova, ha ospitato il 2024 BYD Dream Day presso la sua sede globale di Shenzhen. L’evento segna l’introduzione della strategia Integrated Vehicle Intelligence di BYD assieme al lancio di XUANJI Architecture, avviando un nuovo corso nello sviluppo di veicoli intelligenti a energia nuova. Inoltre, BYD ha annunciato il suo piano di costruzione di siti per prove su strada professionali all-terrain, inaugurando una nuova era per la cultura automobilistica cinese sullo sfondo della nuova energia.

La strategia Integrated Vehicle Intelligence di BYD riforma il concetto di intelligenza del veicolo considerando l’automobile nella sua interezza, ricreando in sostanza i veicoli intelligenti con la XUANJI Architecture autosviluppata.

La XUANJI Architecture è un’architettura di intelligenza veicolare che serve sia da cervello che da rete neurale del veicolo, risultando in un’efficiente combinazione di elettrificazione e intelligenza. Questo sistema rileva costantemente in tempo reale i cambiamenti nell’ambiente interno ed esterno dell’automobile. Consolida le informazioni a livello di millisecondi e le rinvia al “cervello” centrale per una rapida elaborazione delle decisioni. Il sistema regola velocemente le condizioni del veicolo, migliorando significativamente la sicurezza e la comodità della guida.

Wang Chuanfu, Presidente e AD di BYD, ha dichiarato all’evento che “La Integrated Vehicle Intelligence guiderà la direzione futura dell’intelligenza veicolare e accelererà la trasformazione dell’industria automobilistica”.

Inoltre, BYD ha introdotto XUANJI AI Large Model, una nuova intelligenza artificiale veicolare, segnando la prima applicazione di tecnologia AI in tutti i settori automobilistici. La tecnologia possiede la più grande base di dati nel settore, dimensioni di campioni leader ed elevata potenza di calcolo, con oltre 300 scenari veicolari e fornisce al sistema Integrated Vehicle Intelligence la capacità di adattamento continuo.

La strategia Integrated Vehicle Intelligence di BYD è realizzata da un’ampia gamma di funzionalità e tecnologie intelligenti.

Riguardo la guida intelligente, con oltre 4.000 ingegneri dedicati al settore, BYD è all’avanguardia in Cina per la realizzazione della guida intelligente di livello L2 ed è il primo marchio automobilistico a ricevere la licenza di prova di livello L3. Guardando al futuro, BYD mira ad abbattere ulteriormente la barriera della Guida Intelligente, offrendo tecnologie più avanzate a costi competitivi per accelerarne l’adozione nel mercato globale.

Durante il BYD Dream Day 2024, un’ampia esperienza di intelligenza ha costituito un momento centrale che ha dimostrato le caratteristiche intelligenti all’avanguardia di BYD. La fiera ha proposto una panoramica completa di varie novità di intelligenza, come l’opportunità di effettuare una prova su strada della DENZA N7 dotata di NOA (Navigate on Autopilot), che gestisce la YANGWANG U8 con Vehicle-mounted UAS (Unmanned Aircraft System, aeromobile a pilotaggio remoto), la prova di guida della e⁴ concept car, e⁴ parking e di sistemi di ingresso intelligente, tra gli altri. Questa gamma di funzionalità ha chiaramente dimostrato la profondità e l’ampiezza della tecnologia intelligente di BYD.

In particolare, assieme a DJI, BYD ha creato il primo UAS integrato in un veicolo al mondo, dotato di un vano per droni integrato di grado automobilistico. Questa innovazione è dotata di comparto intelligente, scambio automatico di batteria e gestione della carica che consente il decollo e l’atterraggio con un solo clic. Supporta inoltre la trasmissione di immagini ad alta definizione, alta frequenza di fotogrammi e bassa latenza, assicurando un’esperienza di viaggio arricchita da straordinarie immagini aeree.

All’evento, BYD ha inoltre presentato il piano di investimento di 5 miliardi di RMB per costruire i primi siti al mondo per prove su strada professionali all-terrain in varie città della Cina, promuovendo la cultura automobilistica cinese nell’era dei veicoli a nuova energia.

Come leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, BYD si impegna a utilizzare le “novità tecnologiche per una vita migliore”. Con la strategia Integrated Vehicle Intelligence, BYD continuerà a dirigere l’evoluzione dei veicoli a nuova energia, con l’obiettivo di favorire la trasformazione dell’industria automobilistica mondiale e di fornire agli utenti di tutto il mondo un’esperienza di mobilità più comoda ed efficiente.