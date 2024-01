Università Europea di Roma affida le media relation a Eprcomunicazione

L’Università Europea di Roma ha scelto Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit, associata UNA, come partner per curare le attività di ufficio stampa e relazione con i media.

Guidata dal Magnifico Rettore Prof. P. Pedro Barrajón LC, anno dopo anno UER si sta affermando come realtà in costante crescita nel panorama universitario nazionale. L’ultima classifica Censis 2023/2024 sulle Università italiane ha collocato UER, per il quarto anno consecutivo, al 2° posto tra i “piccoli atenei non statali” e al 4° tra tutte le “università non statali di ogni dimensione” dietro solamente a Luiss, Bocconi e Università di Bolzano. L’università che ha sede nella Capitale in un campus modernamente organizzato, si fonda su una formazione accademica di alto livello con particolare attenzione alla centralità dello studente in tutta la sua vita universitaria.

Eprcomunicazione, uno dei maggiori player italiani indipendenti nell’offerta di consulenza strategica e servizi di comunicazione, supporterà l’Università Europea di Roma nelle attività di media relation con l’obiettivo di continuare a rafforzarne la reputazione e il posizionamento attraverso la valorizzazione dell’offerta formativa e dell’eccellenza del corpo docente.

“Iniziare il nuovo anno al fianco dell’Università Europea di Roma è per noi una nuova sfida e motivo di grande soddisfazione perché – come prima agenzia di comunicazione italiana ad essere stata riconosciuta società benefit e B-Corp – condividiamo un agire in chiave responsabile, sostenibile e trasparente, perseguendo obiettivi rivolti anche al benessere comune e alla valorizzazione della centralità della persona” commenta Camillo Ricci, nella foto, CEO di Eprcomunicazione.

“Per Università Europea di Roma si prefigura una ulteriore fase di crescita, a seguire quella straordinaria degli ultimi anni, e pertanto siamo particolarmente confidenti di aver affidato le attività di Ufficio Stampa e Relazioni con i Media a un partner particolarmente strutturato, cui ci unisce una forte condivisione valoriale, e che sarà fondamentale per assisterci in questo periodo di particolare sviluppo” commenta Marco Brotto Rizzo, Direttore Promozione e Comunicazione di Università Europea di Roma.