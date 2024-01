Carne a base vegetale, il mercato potrebbe raggiungere i 33 mld di dollari nel 2031

Il mercato della carne a base vegetale sta sperimentando una crescita significativa, passando da un valore di 5,3 miliardi di dollari nel 2021 ad una previsione di raggiungere i 33,3 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo del 20,5% nel periodo compreso tra il 2022 e il 2031, secondo il rapporto di Allied Market Research.

I prodotti a base di carne vegetale stanno guadagnando popolarità come alternative sostenibili e salutari alle carni tradizionali. Questi prodotti, come tofu, tempeh e seitan, sono ricchi di nutrienti essenziali, tra cui proteine, ferro, zinco, fibre e vitamine, riducendo al contempo il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e obesità.

Il rapporto indica che la carne a base vegetale imita efficacemente il sapore, la consistenza e le proprietà sensoriali della carne tradizionale, rendendola appetibile per una gamma più ampia di consumatori. Tuttavia, il consumo di carne a base vegetale potrebbe essere limitato da alcuni svantaggi, come l’uso di ingredienti artificiali che potrebbero essere dannosi per la salute umana e alcune carenze nutrizionali.

Il mercato globale della carne a base vegetale è suddiviso in vari segmenti, tra cui tipi di prodotti (tofu, tempeh, seitan, ecc.), fonti di proteine (soia, piselli, grano, ecc.) e canali di distribuzione (indiretto e diretto). La domanda di carne a base vegetale è alimentata da benefici per la salute, come il miglioramento della digestione, la riduzione dei livelli di zucchero nel sangue e la promozione di uno stile di vita sano.

Il rapporto offre un’analisi dettagliata delle tendenze di mercato, delle dinamiche regionali e delle opportunità di investimento, oltre a identificare le sfide, come l’uso di ingredienti artificiali e le carenze nutrizionali, che potrebbero influenzare la crescita del settore. Fornisce anche informazioni sulle principali aziende che operano nel mercato della carne a base vegetale.