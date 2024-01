Fattoria Latte Sano: 75 anni di eccellenza e successi al Marca di Bologna

Fattoria Latte Sano, azienda lattiero-casearia di lunga data situata nella Riserva del Litorale Romano, partecipa per la prima volta al Marca di Bologna, la fiera nazionale dedicata ai prodotti italiani a marchio del distributore (Bologna, 16-17 febbraio, padiglione 21 – Stand B11 – C12). Con 65 milioni di litri di latte lavorati alla fine del 2023, di cui il 70% fresco, l’azienda si posiziona come il principale produttore di latte fresco nel Lazio e il terzo in Italia, considerando la sua presenza sia nella grande distribuzione organizzata (GDO) sia nel canale del normal trade.

L’azienda ha registrato una crescita significativa nel 2023, con 75mila litri di latte fresco confezionati ogni ora e una produzione totale di 87mila litri l’ora, compresi 12mila litri di Uht e Esl in bottiglia. Fattoria Latte Sano gestisce una filiera corta e controllata, coinvolgendo 130 conferitori locali, 2 stabilimenti di produzione a Roma e Rieti, e 4 piattaforme logistiche. Con oltre 200 mezzi isotermici refrigerati, l’azienda serve quotidianamente oltre 8000 punti vendita nella regione e ha esteso la distribuzione in varie regioni italiane.

Con una stima di un +20% di incremento nel 2023 rispetto all’anno precedente, Fattoria Latte Sano guarda al futuro con prospettive di crescita promettenti. La partecipazione a Marca di Bologna segna un passo importante nella strategia aziendale volta a consolidare la presenza nelle Americhe e sfruttare le opportunità di mercato in continua espansione.