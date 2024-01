CVC Capital Partners acquisisce La Piadineria in un’importante operazione di fast-casual food

La società di investimento globale CVC Capital Partners ha siglato un accordo vincolante per acquisire il 100% della catena italiana di fast-casual food La Piadineria dai fondi Permira. La Piadineria è leader di mercato nel settore, con oltre 400 ristoranti distribuiti in varie location e più di 2.500 dipendenti che servono circa 70.000 clienti al giorno. I fondi Permira avevano acquisito La Piadineria nel 2018, sostenendo la sua crescita e trasformazione con un triplicamento del fatturato e del margine operativo lordo negli ultimi 6 anni.

CVC, con un patrimonio gestito di quasi 180 miliardi di dollari, ha espresso entusiasmo nel supportare La Piadineria e ha indicato l’intenzione di espandere il business in Italia, diversificare in altri formati fast-casual e internazionalizzarsi. L’operazione, del valore di oltre 600 milioni di euro, è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari e dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024.

La Piadineria, fondata nel 1994 a Brescia, offre oltre 30 tipologie di piadina, preparate con impasto prodotto internamente. L’azienda è diventata la seconda catena di ristorazione in Italia, con un focus sulla qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente.

L’operazione è stata assistita da Bain & Co., OC&C, Alvarez & Marsal, New Deal Advisors, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai, Lazard e Jefferies per CVC, mentre Rothschild, Mediobanca, Legance, BCG, E&Y, Simon-Kucher, Maisto & Associati hanno assistito Permira.