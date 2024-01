L’anno d’oro di Gambero Rosso che chiude il 2023 moltiplicando per 7 i suoi numeri da capogiro

Otto milioni di visite e più di quattro milioni di utenti unici ogni mese. Il Gambero Rosso chiude il 2023 con numeri record confermandosi leader del settore enogastronomico italiano. Ai numeri del sito si affiancano quelli dei social con un’audience complessiva, tra Tik Tok, Instagram, Facebook e Linkedin, che supera i quattro milioni di follower.

Le statistiche raccontano di una interazione crescente e molto verticale degli utenti con le piattaforme del gruppo. Il Gambero – raccontano ancora i dati con cui il sito ha chiuso il 2023 – viene consultato quotidianamente da centinaia di migliaia di italiani non solo per informarsi o per leggere delle polemiche più recenti e scottanti dell’attualità, ma anche per scegliere quale ristorante prenotare per la serata o quale ricetta cucinare con i segreti degli chef professionali dell’Academy. Un ruolo di primo piano nella navigazione è occupato inoltre dalle informazioni relative al mondo del vino, del quale grazie alla tradizione del Tre Bicchieri, il Gambero Rosso è ormai l’unico punto di riferimento sia nazionale che internazionale.

“Abbiamo centrato insieme l’obiettivo che ci eravamo dati all’inizio del nostro percorso: consolidare il prestigio di Gambero Rosso e la sua capacità di fare influenza nel mondo del food&wine nei confronti di un’audience sempre più ampia” commenta il direttore Marco Mensurati (nella foto). “Il nostro gruppo può contare su una squadra di livello, tra redazione, back office e collaborazioni esterne. Il prossimo anno ci vedrà di nuovo protagonisti insieme ad un numero sempre più ampio di imprese e istituzioni, con nuovi progetti che ci renderanno ancora più visibili anche all’estero, come mostra il traffico crescente proveniente da Paesi come Stati Uniti, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania e Spagna”.