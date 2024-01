Energia, in Italia costi livellati più bassi

Con il boom delle rinnovabili il Levelized Cost Of Energy (LCOE)si è sensibilmente ridotto sia per il solare che per l’eolico onshore e per quello offshore. A metterlo in evidenza è Multicompel Technology, società specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici. Attualmente in Italia l’LCOE è dell’8% più basso rispetto alla media europea. Almeno per quanto riguarda il solare siamo il Paese più fortunato d’Europa dopo Malta e Cipro, che però non possono contare su un’analoga estensione. «Negli ultimi 10 anni, il costo livellato dell’energia —valore che misura i costi di vita di un impianto energetico diviso per la produzione di energia— è precipitato del 55% per l’eolico offshore, del 64% per l’eolico onshore ed addirittura dell’87% per il solare» sottolinea Edi Lala, fondatore di Multicompel Technology, con sede in Abruzzo ed attiva su tutto il territorio nazionale. Il ritorno di capitale —che nel 2015 era del 3%— è inoltre raddoppiato nel 2019 passando ad attestarsi oggi al 7,5%, un livello molto simile se non superiore a quello dell’estrazione di petrolio e gas, ma con meno volatilità. Il mese scorso, poi, alla Cop28 di Dubai è stata presa la decisione di triplicare a livello globale la produzione di energia rinnovabile.Ben 118 Paesi si sono impegnati ad incrementare la loro capacità complessiva nelle rinnovabili di ben 11 mila gigawatt entro il 2030,contro i 3.400 dell’ultimo anno, aumentando quindi la produzione di mille gigawatt ogni anno. Elementi che messi insieme fanno ben sperare in merito ad un ancora più roseo futuro per il fotovoltaico, con tecnologie che sono sempre più convenienti, grazie ai costi di realizzazione dei nuovi impianti sempre più bassi minori, come nel caso delle imbattibili proposte messe in campo da Multicompel Technology. Questo accade perché le rinnovabili stanno avendo una tale diffusione da innescare un circolo virtuoso che aiuta l’ulteriore sviluppo dell’intero comparto. Si chiama economia di scala: più aumenta la produzione, più —in proporzione— diminuisce il prezzo.