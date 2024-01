Poste Italiane celebra Offida con un annullo speciale

Offida, località della provincia di Ascoli Piceno, si prepara ad accogliere il mezzo millennio di tradizione carnevalesca con una serie di eventi commemorativi. Il primo di tali eventi avrà luogo domani presso il Teatro Serpente Aureo, rinomato luogo culturale del Carnevale di Offida.

Durante l’occasione, verrà presentato il manifesto celebrativo del cinquecentenario, un’opera d’arte unica realizzata in tiratura limitata dall’artista Francesco Bongiorni, noto illustratore a livello nazionale e internazionale, autore dell’ultima copertina del The New York Times.

Un particolare annullo di Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) sarà dedicato a Offida in concomitanza con l’evento. Nella stessa giornata, verrà distribuita una cartolina contenente il manifesto celebrativo, raffigurante la sagoma del bue in omaggio alla tradizione del “bove finto”. L’annullo speciale presenterà il logo appositamente creato per la ricorrenza. Nel foyer del teatro sarà allestito un servizio filatelico temporaneo in collaborazione con Poste Italiane.