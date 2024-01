Eni Mexico sostiene i pescatori dello Stato di Tabasco per il terzo anno consecutivo con la consegna di reti da pesca e motori fuoribordo

Eni Mexico (nella foto, l’a. d. del gruppo Eni Claudio Descalzi) ha consegnato reti da pesca e motori fuoribordo alla Cooperativa dei Pescatori alla presenza del Segretariato per lo Sviluppo Energetico (SEDENER) a Villahermosa, nello Stato di Tabasco.

17 pescatori, membri dell’Unione Millennium 2000, hanno ricevuto 12 motori fuoribordo e 310 reti da pesca; questa era l’ultima tranche di consegna di tre. Con questa iniziativa, volta a migliorare il benessere sostenibile delle comunità locali, circa 1.500 pescatori hanno avuto l’opportunità di ammodernare le loro attrezzature da pesca, migliorando la loro efficienza e riducendo il loro impatto sull’ambiente grazie alle conoscenze acquisite nei laboratori di pesca sostenibile.

La pesca è uno dei settori più importanti per le comunità che vivono in prossimità dell’area di operazione di Eni Mexico e questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio, che comprende anche diverse altre attività volte a migliorare i mezzi di sussistenza sostenibili delle comunità di pescatori locali.

Tutte le iniziative sono attuate attraverso il modello di cooperazione di Eni Messico, che prevede il continuo coinvolgimento e l’interazione con le istituzioni locali e gli stakeholder per identificare gli interventi necessari a soddisfare le esigenze locali e contribuire a uno sviluppo sostenibile a lungo termine dell’area.

Il Messico è fondamentale per la strategia di crescita organica di Eni, che è presente nel Paese dal 2006 attraverso Eni Mexico. La filiale ha il primato di essere il primo operatore privato nel Paese in termini di produzione di idrocarburi e attualmente detiene una partecipazione in otto blocchi di esplorazione e produzione (sette come Operatore), tutti situati nel Bacino Sud-Est del Golfo del Messico.