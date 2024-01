Enel completa operazione di acquisto azioni proprie

Enel (nella foto, l’a. d. Flavio Cattaneo) ha comunicato di aver concluso con successo l’acquisizione di 252.600 azioni proprie sul mercato Euronext Milan, organizzato da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo compreso tra il 2 e il 5 gennaio 2024. Il prezzo medio ponderato per il volume è stato di 6,6808 euro per azione, per un controvalore totale di 1.687.568,830 euro.

Questa operazione è parte del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 5 ottobre 2023, in ottemperanza all’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti il 10 maggio 2023, a sostegno del Piano di incentivazione a lungo termine per il 2023.

Complessivamente, dall’inizio del programma, Enel ha acquisito 3.629.824 azioni proprie, corrispondenti allo 0,0357% circa del capitale sociale, per un valore totale di 22.695.476,968 euro. Considerando le azioni proprie già in possesso, Enel detiene complessivamente al 5 gennaio 2024 un totale di 9.514.930 azioni proprie, equivalenti allo 0,0936% circa del capitale sociale.