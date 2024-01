Gruppo BPER Banca e Sorgenia: insieme per accompagnare le imprese nella transizione energetica

Il Gruppo BPER Banca ha siglato con Sorgenia (nella foto, il presidente Ettore Sequi) un accordo che mira a favorire la transizione energetica delle imprese, attraverso investimenti per incrementare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Le aziende clienti di BPER Banca e del Banco di Sardegna interessate alla realizzazione di investimenti in impianti fotovoltaici potranno avvalersi delle soluzioni greentech ad alto contenuto tecnologico di Sorgenia e della consulenza dei suoi esperti. Tra i benefici offerti, uno studio di fattibilità gratuito e servizi aggiuntivi relativi alla gestione ottimizzata dell’impianto installato.

Davide Vellani, responsabile della Direzione Imprese e Global Transaction di BPER Banca, dichiara: “La collaborazione con Sorgenia mira a favorire l’efficientamento energetico delle imprese di qualunque dimensione attraverso il supporto tecnico e consulenziale di un partner specializzato che rappresenta un primario operatore del settore energetico. L’accordo conferma l’attenzione di BPER Banca nel sostenere concretamente le imprese che vogliono investire nel miglioramento delle proprie performance e nel raggiungimento di importanti obiettivi di sostenibilità”.

Marco Cannas, responsabile del Servizio Imprese del Banco di Sardegna, continua: “La partnership con Sorgenia conferma il nostro impegno nell’accompagnare le imprese del territorio nel processo di transizione verso fonti energetiche rinnovabili. Il Banco di Sardegna, attraverso l’offerta di consulenza specialistica e soluzioni dedicate, rinnova costantemente l’attenzione verso chi investe in ricerca e innovazione, con l’obiettivo di crescere in modo sempre più sostenibile”.

Mario Mauri, Sales & Greentech Director di Sorgenia commenta: “Nell’attuale contesto economico, la spesa per l’energia è diventata un elemento chiave per la competitività delle imprese. Scegliere le soluzioni più efficienti e su misura è fondamentale non solo da un punto vista economico ma anche ambientale per realizzare la transizione ecologica. Accompagneremo i clienti del Gruppo BPER Banca lungo tutto il percorso che li porterà alla completa indipendenza energetica”.