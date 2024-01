Sciopero aerei, Ita Airways cancella 20 voli nazionali

Ita Airways, la compagnia aerea italiana, ha annunciato la cancellazione di 20 voli nazionali in seguito allo sciopero delle società di handling a Milano (Linate e Malpensa), Firenze e delle società di sicurezza a Roma Fiumicino e Venezia, programmato per oggi. La compagnia garantirà comunque tutti i voli internazionali. I passeggeri con biglietti per il 8 gennaio possono verificare lo stato del proprio volo sul sito di Ita Airways o contattare l’agenzia di viaggio. In caso di cancellazione o modifiche dell’orario, è possibile cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso entro il 12 gennaio.

L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha dichiarato i voli garantiti durante lo sciopero, i voli di collegamento con le isole con frequenza giornaliera, i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. La compagnia ha specificato che devono essere assicurati l’arrivo dei voli nazionali in corso all’inizio dello sciopero, la partenza dei voli schedulati prima dell’inizio dello sciopero e ritardati per cause indipendenti e tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, inclusi i transiti su scali nazionali.

Ita Airways ha pubblicato la lista dei 20 voli nazionali cancellati, e i passeggeri interessati possono contattare la compagnia per apportare modifiche alla prenotazione o richiedere il rimborso in conformità alle disposizioni indicate. La compagnia aerea ha consigliato ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, cercando di minimizzare i disagi causati dalla situazione.