Azioni giapponesi più brillanti

(di Lukas Knüppel, Investment Manager e gestore del fondo GAM Star Japan Leaders di GAM) Ad oggi, il mercato azionario giapponese è stato uno dei più performanti nel 2023, con l’indice TOPIX (Tokyo Stock Price Index) in rialzo del 25,9% su base annua al 27 novembre 2023. Questo risultato è superiore a quello dell’indice S&P 500, che nello stesso periodo è salito del 18,5%. Una delle ragioni della forte performance del mercato è il rally del valore in Giappone. Abbiamo assistito a una consistente sovraperformance del valore rispetto alla crescita e alla qualità, e il fattore alla base di questa spread è il movimento al rialzo del tasso di interesse statunitense e l’iniziativa del Japan Exchange Group (JPX). Il JPX ha chiesto alle società quotate in borsa di migliorare il rendimento del capitale proprio (ROE) e il rapporto prezzo/valore contabile (PBR), concentrandosi sulle società con ROE e PBR più bassi e appartenenti alla categoria value. Sebbene i titoli value abbiano superato i titoli growth, riteniamo che anche i titoli growth e quality siano pronti per un futuro brillante, dato che i tassi d’interesse statunitensi stanno raggiungendo il loro picco e che i titoli growth e quality sono meglio posizionati per dimostrare la loro forza reddituale e l’efficienza del capitale.

In Giappone, la combinazione di alti costi di produzione dovuti all’aumento dei prezzi delle materie prime importate e di una politica monetaria allentata ha portato a un deprezzamento dello yen. Ciò ha innescato l’inflazione in Giappone dopo tre decenni, una notizia gradita ai politici giapponesi poiché consente all’economia del Paese, impantanata in decenni di crescita stagnante e deflazione o disinflazione, di uscire dalla crisi innescando una crescita trainata dagli investimenti privati.

Il Giappone sta assistendo all’inflazione per la prima volta da decenni e ciò potrebbe rappresentare un’opportunità per la BoJ di passare a un percorso di normalizzazione dei tassi di interesse. Il Ministero delle Finanze giapponese potrebbe aumentare il tasso di interesse presunto pagato sulle obbligazioni nella proposta di bilancio annuale del governo per la prima volta in 17 anni nell’anno fiscale 2024, riflettendo i cambiamenti di politica della BoJ che hanno permesso un aumento dei rendimenti.

La politica della BoJ prevede un leggero rialzo dei tassi l’anno prossimo, anche se non sarà così drastico come quello che abbiamo visto negli Stati Uniti o in Europa. Tuttavia, in Giappone si registra ancora un piccolo rialzo dei rendimenti; le banche giapponesi, inoltre, hanno registrato performance piuttosto positive negli ultimi due anni proprio in previsione di questa eventualità. Se la BoJ dovesse alzare i tassi nell’anno nuovo, ciò sarebbe in contrasto con le aspettative di altre banche centrali, come la Fed e la Banca Centrale Europea, che ci aspettiamo riducano i tassi sempre nell’anno nuovo. Pertanto, riteniamo che la valuta yen si rafforzerà.

Sebbene vi sia una crescente aspettativa che la BoJ possa porre fine alla sua lunga politica di tassi di interesse negativi nel 2024, ciò dipende anche dalle prospettive salariali future, che sono incerte. Nonostante la continua inflazione degli ultimi due anni, l’aumento dei salari è rimasto indietro, con una conseguente diminuzione dei salari reali. Le grandi aziende quotate in borsa hanno annunciato aumenti salariali, il che è un segnale positivo per l’economia. Tuttavia, resta da vedere se tali aumenti avverranno anche nelle società a media e piccola capitalizzazione. Una volta confermata la ricontrattazione a livello nazionale, la BoJ avrà più opzioni in termini di controllo del rendimento negativo.

Uno degli indicatori chiave del settore industriale in Giappone è rappresentato dalle statistiche mensili degli ordini di robotica industriale e di macchine utensili. Questi riflettono la domanda e gli investimenti nell’automazione e nella produzione, che sono essenziali per la competitività e l’innovazione delle aziende giapponesi.

Gli ordini di robotica industriale e di macchine utensili hanno attraversato un ciclo discendente negli ultimi due anni, raggiungendo minimi paragonabili alla crisi di Covid del 2020. Tuttavia, prevediamo che presto si registrerà una ripresa, dato che i fondamentali continuano a migliorare.

Anche il settore dei servizi in Giappone è andato molto bene l’anno appena concluso, poiché il Paese si è ripreso dalla pandemia di Covid e ha ripreso le sue normali attività. Uno dei segni più evidenti di questa ripresa è l’industria del turismo, che è tornata ai livelli di visitatori stranieri precedenti al Covid. Si tratta di uno sviluppo positivo per l’economia giapponese, poiché il turismo contribuisce alla crescita dei consumi e dell’occupazione, oltre che allo scambio e alla diversità culturale.

Un altro fattore che influisce sulla performance delle azioni giapponesi sono i prezzi delle materie prime e i costi della logistica, che influenzano i costi degli input e i margini. Questi ultimi hanno registrato una tendenza al ribasso dopo il picco raggiunto a metà del 2021, determinato dalle interruzioni della catena di approvvigionamento e dalla domanda repressa dopo le serrate. Prevediamo che questa tendenza continuerà nel 2024, quando i problemi della catena di approvvigionamento saranno risolti e la domanda si normalizzerà. Ciò rappresenterebbe un vento di coda per le aziende, che beneficerebbero di costi di input più bassi e di una maggiore redditività. Da un punto di vista fondamentale, siamo positivi per i prossimi due anni in termini di crescita degli utili.

A nostro avviso, le prospettive per le azioni giapponesi sono favorevoli, in quanto molti titoli hanno attualmente prezzi interessanti, sia su base relativa che assoluta, con una governance aziendale e una crescita in miglioramento. Per gli investitori, riteniamo che ciò rappresenti un’opportunità interessante per sfruttare i venti di coda che sostengono il mercato azionario giapponese.