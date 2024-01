Roma, “Corri per la Befana”: l’attesa cresce per la XXX edizione nella magia del Parco degli Acquedotti

Si avvicina il gran giorno della Corri per la Befana: la magica vecchietta sta per tornare a volare sul Parco degli Acquedotti. Sabato 6 gennaio 2024, partenza alle ore 10, l’A.S.D. Roma Road Runners Club e il Centro Sportivo Italiano – comitato di Roma, presentano ‘Corri per la Befana’, gara competitiva di 10,100 km, oltre a due attività ludico motorie non competitive di 10,100 km (corsa o passo libero) e di 3 km Befana Happy Run (partenza ore 9:45 – corsa o passo libero). Giunta alla XXX edizione, Corri per la Befana è una pietra miliare del running capitolino, la manifestazione gode del patrocinio del Municipio Roma VII di Roma Capitale, della Fidal Lazio, e del Parco Regionale dell’Appia Antica, ‘Corri per la Befana’ è l’appuntamento inaugurale delle corse su strada del nuovo anno, uno di quelli a cui non si può mancare. Il Parco degli Acquedotti e il percorso della gara rappresentano il valore aggiunto della manifestazione: correre nella storia di Roma ha un fascino enorme. Da sempre il tracciato della Corri per la Befana prevede la partenza dalla Circonvallazione Tuscolana, per proseguire sulla via Tuscolana, via delle Capannelle, viale Appio Claudio (lato Statuario), per poi entrare nel Parco degli Acquedotti e terminare con il classico arrivo su via Lemonia. Corri per la Befana è iscritta nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera e del Centro Sportivo Italiano. La manifestazione comprende anche diversi eventi collaterali, venerdì 5 Gennaio, l’appuntamento oramai conosciuto come Aspettando la Befana. La giornata si svolge da alcuni anni all’interno del campo sportivo della chiesa di San Policarpo che ogni anno in occasione di Corri per la Befana si trasforma nel Villaggio della Befana, un Athletic Camp fornito di attrezzature da campo, percorsi di atletica e ludici per i più piccoli. Il programma di Aspettando la Befana comprende ‘Le Volate della Befana’ prove di velocità sui 50 metri, riservate ai bambini e ai ragazzi (dai 4 ai 16 anni). La mattinata sarà dedicata anche all’insegnamento dell’atletica, con l’iniziativa ‘Conosci l’Atletica – Correre per Educare’, un’attività istruttiva e pratica della durata di 2 ore, con la guida di istruttori FIDAL e CSI. Tutte le attività di Aspettando la Befana sono gratuite. Corri per la Befana offre anche un indirizzo di promozione culturale e ambientale attraverso attività educative con la Befana Run Take, un progetto di educazione ambientale in collaborazione con Retake. Per il 6 gennaio, come da tradizione della manifestazione, confermata la presenza delle Befane del Parco che si aggireranno su via Lemonia con i loro sacchi pieni di dolciumi da regalare a tutti i bambini insieme ai biglietti omaggio del parco giochi Oasi Park. Le iscrizioni alla gara competitiva saranno possibili fino al 5 gennaio mentre per le non competitive sarà possibile farlo entro la mattina della gara. Tutti i partecipanti riceveranno un gadget dello sponsor tecnico Diadora, per i primi 1.800 iscritti alla gara competitiva sarà la splendida wind jacket Diadora. Nell’ambito della stretta collaborazione avviata dal 2018 con la chiesa di San Policarpo, anche quest’anno una quota delle iscrizioni di Corri per la Befana sarà destinata a iniziative di solidarietà segnalate dal parroco.