Aeroporto Orio al Serio, un 2023 in crescita con 16 mln di passeggeri

L’aeroporto di Orio al Serio ha concluso il 2023 con risultati straordinari, registrando quasi 16 milioni di passeggeri trasportati e un volume d’affari che ha superato i 200 milioni di euro. Questi successi si inseriscono in un anno senza restrizioni legate alla pandemia, caratterizzato anche dalla nomina di Bergamo a Capitale italiana della Cultura, insieme con Brescia.

Il 2023 ha rappresentato un periodo di crescita e realizzazione per l’aeroporto bergamasco, che ha ottenuto la prima posizione in Europa per l’apprezzamento dei viaggiatori. Con oltre 140 destinazioni nella stagione estiva, 119 in quella invernale e collegamenti con 40 paesi, Orio al Serio ha aperto nuovi fronti di mercato strategici verso l’Oriente, includendo l’area turca e Dubai come gateway per viaggi in tutto il mondo.

L’aeroporto di Orio al Serio ha raggiunto anche traguardi fondamentali a livello infrastrutturale, con l’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica e la chiusura della procedura sulla conformità urbanistica del Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030. Questi successi consolidano ulteriormente la posizione di Orio al Serio come uno degli scali più dinamici e apprezzati in Europa.