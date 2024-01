Tatatu risolve il contratto di liquidità con Exane

Tatatu S.p.A. società proprietaria di TaTaTu, piattaforma di intrattenimento basata sulla sharing economy dei dati e sulla circular economy, (la “Società”) quotata attraverso Direct Listing delle azioni sull’Euronext Growth Paris (ticker code: ALTTU), comunica che in data 31 dicembre 2023, il contratto di liquidità tra Exane (Exane) e Tatau S.p.A (l'”Emittente”) datato 22 settembre 2022, è stato risolto. Tatatu S.p.A e Kepler Cheuvreux (il “Nuovo fornitore di liquidità”) hanno firmato il 21 dicembre 2023 un contratto di liquidità riguardante la liquidità delle azioni Tatatu S.p.A ammesse a Euronext Paris (il “Contratto”).

L’attuazione dell’Accordo sarà effettuata in conformità alle disposizioni di legge vigenti, e più precisamente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sugli abusi di mercato (MAR), il Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione del 26 febbraio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione riguardanti i criteri, la procedura e i requisiti per l’istituzione di un mercato accettato prassi e i requisiti per mantenere, revocare o modificare le condizioni di ammissione, e gli articoli L. 225-209 e seguenti del Codice del Commercio francese, e la decisione AMF n. 2018-01 del 2 luglio 2018, applicabile dal 1 gennaio 2019.

Sul conto liquidità sono state destinate le seguenti risorse:

Titoli: 3.951 azioni

Contanti: € 26.159,27

L’esecuzione dell’Accordo sarà sospesa alle condizioni descritte nell’articolo 5 della decisione AMF n. 2018-01 del 2 luglio 2018.